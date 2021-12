Floodlight 2K Pro Camera Review: 360-graden camera via je iPhone

Er gaat ooit weer een tijd komen dat we ’s avonds het huis verlaten om naar een goede film te gaan, lekker een hapje te eten of iets anders te doen. En dan wil je je huis met een gerust hart achterlaten. De deur op slot doen is daarbij de basis. Maar met een beveiligingscamera ben je nog net iets zekerder. De Floodlight 2K Pro Camera is daarbij een product die alles perfect in de gaten houdt.

Het grote voordeel van de Floodlight 2K Pro Camera ten op zicht van andere beveiligingscamera’s, is dat hij een 360 graden view heeft. Daar heb je niet veel aan wanneer je hem op de muur bevestigd, maar wanneer je hem bijvoorbeeld bij de garage ophangt, dan kun je zien wat mensen doen voordat ze in de buurt komen en daarna ook wanneer ze verder lopen. Dit zijn de punten die me zijn opgevallen.

Floodlight 2K Pro Camera Review

Een flinke lamp

Eén van de eerste dingen die opvalt wanneer je met de Floodlight 2K Pro Camera aan de slag gaat, is dat hij voorzien is van een flinke lamp. Of beter gezegd lampen. Er zitten er een drietal op die bij beweging aangaan en op die manier de boel verlichten. Dat doet het in een behoorlijke cirkel, waardoor je goed kunt zien wat er allemaal gebeurt bij jouw huis. De lampen zijn bovendien krachtig (3.000 lumen) en moeten ervoor zorgen dat er over een afstand van 12 meter verlicht wordt. Je zult op die afstand niet goed zien wat daar afspeelt, maar van dichtbij kun je hierdoor altijd een goed beeld krijgen.

Beeldkwaliteit van de is Floodlight 2K Pro Camera top

En mede dankzij de lampen krijg je eigenlijk altijd wel een goed beeld binnen op je iPhone via de handige app. Want wat dat betreft is deze beveiligingscamera niet heel erg veel anders dan de concurrenten. Door de lampen wordt er in de nacht gewoon in kleur opgenomen en krijg je een goed beeld. Met een 2K-resolutie heb je uiteraard geen kwaliteit die een 4K-camera biedt, maar over het algemeen zie je alles echt goed en zijn er genoeg details. Mocht er dus iemand zijn met kwade plannen, dan is het mogelijk om die persoon met deze camera goed te herkennen.

360 graden

Een ander voordeel van de Floodlight 2K Pro Camera is dat het dus een 360-graden camera is. Op die manier kun je hem dus ergens ophangen en kan hij alles om hem heen oppikken. Wanneer iemand het gebied in komt die je hebt ingesteld in de app, dan kan de camera die persoon dus volgen. Ook op het moment dat hij zich achter de camera bevindt. Je mist dan wel de mogelijkheid van de lampen, want die zitten aan de voorkant, maar ook zonder die optie kun je nog goed zien wat mensen doen. Dus als je een plek hebt waar je hem kunt ophangen om alles in de gaten te houden (ik denk aan een veranda of de eerdergenoemde garage-overkapping), dan ben je met deze ene beveilingscamera in één keer klaar.

Slaat beelden lokaal op

Ik ben een redelijk fan van de beveiligingscamera’s van Arlo. Die kun je namelijk makkelijk gebruiken. Je hebt alleen één nadeel: wanneer je beelden wil terugzien, dan moet je eigen een Cloud-abonnement nemen. Met de Floodlight 2K Pro Camera is dat niet het geval. Hij maakt namelijk gebruik van een interne opslag van 8 gigabyte. Dat is niet bizar veel en beelden worden na dertig dagen verwijderd. Dus als je iets op de camera tegenkomt dat voor jou belangrijk is, dan moet je dat even ergens anders opslaan, want uiteindelijk verdwijnt het allemaal weer.

Je moet hem op stroom hebben

Ik moet zeggen dat voorafgaand aan de Floodlight 2K Pro Camera-test ik bijna alleen maar ervaring heb gehad met camera’s die werken met batterijen. Dit product moet je echter aan het stroom hangen. Als je buiten geen stroompunt hebt, betekent dat dat je moet gaan boren en kabels moet trekken. Dat zorgt dus voor een hogere instapdrempel om hem ook daadwerkelijk in huis te halen. Het voordeel is dan wel weer dat je geen batterij hoeft te vervangen of hem binnen op te laden. Als het hangt, dan hangt het en ben je klaar.

De Floodlight 2K Pro Camera is onder andere hier te scoren.