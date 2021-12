Je verwacht het niet: Facebook uitgeroepen tot slechtste bedrijf van Amerika

Het is voor veel mensen de schok van hun leven, maar niets is minder waar. Meta, dat voorheen bekendstond als Facebook, is uitgeroepen tot het slechtste Amerikaanse bedrijf van 2021.

Dat wordt duidelijk door een enquete van Yahoo Finance. Er deden 1541 mensen mee aan het onderzoek waarvan 8% het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg zelf invulde.

Facebook het slechtste bedrijf van 2021

Ondanks het feit dat Meta benoemd wordt is het eigenlijk Facebook dat de prijs op de kop heeft getikt. Het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg heeft onlangs pas een naamsverandering ondergaan en gaat, naar eigen zeggen, ook qua werkwijze veranderen. Dat dit hartstikke hard nodig is wordt duidelijk door de enquete, die het bedrijf bestempelt als ‘de slechtste van heel Amerika’.

In de enquete van Yahoo Finance werd overigens niet alleen gevraagd een naam in te voeren. Deelnemers moesten ook redenen geven waarom het bedrijf zo slecht is. De kritiek op Facebook werd voornamelijk geuit op het ‘winst boven veiligheid’ beleid dat dit jaar door Frances Haugen aan het licht kwam. Ook is de censuur van conservatievelingen een struikelblok én maken consumenten zich zorgen over de negatieve impact van Instagram op de mentale gezondheid van jongeren.

Al met al kunnen we stellen dat Facebook, ondanks de naamsverandering naar Meta in 2021, er niet goed uit komt.

Deze bedrijven waren ook geen succes

In de enquete kwamen uiteraard meer bedrijven minder goed uit de verf. Facebook haalde 8% van de stemmen binnen, terwijl webshop Alibaba 4% van de stemmen had. De Chinese retailer vult de tweede positie in en wordt opgevolgd door AT&T. Daaronder volgen elektrische truck-maker Nikola en elektrisch autobedrijf Tesla. Door het GameStop drama van dit jaar staat Robinhood op de zesde plek.

Waar Facebook (of Meta) benoemd is tot slechtste Amerikaanse bedrijf van 2021, benoemde Yahoo Finance ook het beste bedrijf van 2021. Die titel ging naar Microsoft, dat een marktkapitalisatie van 2 biljoen dollar behaalde.