Elon Musk en Tesla zetten Apple voor gek met peperdure ‘Cyberwhistle’

Elon Musk is niet vies van een grapje. Met zijn bedrijf Tesla presenteert hij nu een bijzondere accessoire met een hoog prijskaartje. Het gaat om de Cyberwhistle, een fluitje waarmee je, nou, fluit. Dit is een duidelijke knipoog naar het doekje dat Apple onlangs op de markt bracht, waar het bedrijf eveneens veel geld voor vraagt.

Tegenwoordig weten mensen soms niet meer waar ze hun geld aan moeten uitgeven. En dat weten grote bedrijven als Apple en Tesla. Daarmee komen ze weg met ogenschijnlijk belachelijke producten als het speciale MacBook-doekje, dat levertijden tot (ver) na de jaarwisseling heeft. En nu doet Elon Musk ook mee met de hype van dure accessoires uitbrengen.

Elon Musk presenteert: de Cyberwhistle

De Tesla-CEO brengt het nieuws over de Cyberwhistle naar buiten via zijn eigen Twitter-account. Het design van het fluitje is gebaseerd op de aankomende Tesla Cybertruck en is gemaakt van roestvrij staal. Ook is er een geïntegreerd koppelstuk, voor een “grotere veelzijdigheid”. En daar betaal je ook flink voor.



Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Het fluitje is al uitverkocht en kost vijftig dollar. In een opvolgende tweet zegt Elon Musk dat “je je geld niet moet besteden aan een Apple-doekje en in plaats daarvan dit fluitje moet kopen”. Mocht je interesse hebben, dan kun je je e-mailadres achterlaten. Dan krijg je een melding wanneer de Cyberwhistle wederom verkrijgbaar is.

Het befaamde Apple-doekje

Elon Musk is niet de eerste die het Apple-doekje te kakken zet. Samsung deed eerder al een duit in het zakje. Leden van de Samsung Members-club in Duitsland kunnen namelijk een gratis fluweelzacht reinigingsdoekje aanvragen. Daarmee kunnen ze hun Samsung Galaxy-telefoons schoonmaken en -houden.

Het is overigens niet bekend wanneer (en of) het fluitje weer te koop wordt aangeboden via de officiële website. Daar heeft Elon Musk dan weer geen tweet aan besteed. Mocht dat wel het geval zijn, dan verwachten we die tweet meteen. Want voor Musk is tweeten niet alleen een tweede natuur, maar ook een fluitje van een cent.

