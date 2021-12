DuckDuckGo op je Mac: populaire browser maakt overstap in 2022

De op privacygerichte, en tevens populaire, browser DuckDuckGo komt in 2022 naar de Mac. Dat wordt duidelijk in een blogpost van CEO Gabriel Weinberg waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar en alvast vooruit kijkt naar 2022.

DuckDuckGo is op dit moment beschikbaar als app voor iOS en Android en tevens te gebruiken als zoekmachine in je standaard browser. Het levert het bedrijf succes op, maar zorgt er ook voor dat consumenten al tijden vragen naar een desktopversie.

DuckDuckGo als desktopversie

DuckDuckGo brengt zijn focus op het beschermen van je privacy in 2022 dus ook naar je desktop. De reden dat het platform zo populair is heeft alles te maken met de anonimiteit waarmee je op het web kunt browsen. Erg prettig, want tegelijkertijd wordt er ook nog een fijne gebruikservaring gehanteerd. Persoonlijk is dit dan ook de standaard browser die ik op mijn mobiele apparaten gebruiken. Dat ook ik een Mac-en PC-versie mis mag dus duidelijk zijn.



Product improvements have fueled our growth, making DuckDuckGo the most downloaded browsing app on Android in our major markets, #2 on iOS, and resulting in 150M+ downloads of our apps & extensions since 2018.https://t.co/gWuqYgjPRJ — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) December 21, 2021

Gabriel Weinberg laat in zijn blogpost weten dat DuckDuckGo op beide platformen meer wordt dan alleen een “privacy browser”. Het moet ook voornamelijk gebruiksvriendelijk zijn en de consument niet teveel in verwarring brengen. Je hoeft dus niet te rekenen op lastige instellingen en misleidende waarschuwingen. ‘Het is ronduit een robuuste bescherming van je privacy’, zo laat Weinberg weten.

Draait niet op Chromium

In de blogpost laat Gabriel Weinberg weten dat de nieuwe browser niet op Chromium zal gaan draaien. Zo legt hij uit dat de desktopversie van DuckDuckGo volledig gebouwd is op rendering-engines die het krijgt aangereikt van de gebruikte OS. Een zelfde tactiek die het bedrijf ook hanteert met zijn mobiele applicaties. Dit zorgt ervoor dat de applicatie er simplistisch uitziet en dat hij prettig is in gebruik.

Net als de DuckDuckGo app voor iOS en Android zal ook de desktopversie de iconische ‘Fire” knop krijgen. Hiermee wis je met één druk op de knop alle browsegegevens die verzameld zijn. Denk hierbij aan je cookies, je cache en je geschiedenis.

Op dit moment is er een versie van de browser in beta voor Mac. Wanneer Windows aan de beurt is, en DuckDuckGo volledig wordt uitgerold, is op dit moment nog niet bekend.