Apple laat werknemers nog thuis, maar die zitten er warmpjes bij!

Voorlopig hoeven verschillende werknemers van Apple niet terug te keren naar kantoor, aangezien de pandemie van geen ophouden weet. Wanneer die medewerkers moeten terugkeren, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat ze er tijdens de feestdagen warmpjes bijzitten en dan hebben we het niet over een foute kersttrui.

Tijdens de feestdagen geeft menig bedrijf een leuk presentje aan z’n werknemers. Maar ook ook freelancers, partners en andere partijen met een goede relatie kunnen vaak op een extraatje rekenen. Een kleine bonus, een lekkere chocoladeletter of een kerstpakket; wat je krijgt, verschilt per bedrijf. Bij Apple is dat niet anders.



Lekker thuiswerken voorlopig

Apple deelt in 2021 twee cadeautjes uit. Het eerste cadeau is dat mensen voorlopig nog mogen thuiswerken. Niet iedereen vindt dat echter ideaal. Maar bijna niemand mist voor dag en dauw opstaan, omdat je rekening moet houden met file. Daarnaast kijkt niemand met warme gevoelens terug op veel te volle treinen in de ochtend.

Wanneer de werknemers terug naar kantoor moeten komen, dat is nog niet bekend. De reden voor dit besluit is heel simpel: COVID-19 baart nog steeds reden tot zorg. Nieuwe varianten steken de kop op, en die zijn in veel gevallen besmettelijker. Hoe meer we thuisblijven nu, hoe beter dat voor iedereen is.



Apple deelt bonus uit

Het andere goede nieuws is dat Apple-medewerkers een flinke bonus krijgen van het bedrijf. Iedereen krijgt namelijk een vergoeding van duizend dollar, zodat ze spullen kunnen kopen die het werken vanuit huis gemakkelijker maken. Dit geldt voor alle werknemers van de iPhone-maker, dus ook de winkelmedewerkers.

Dit is niet de eerste keer dat Apple de plannen met betrekking tot het thuiswerken aanpast. Kantoormensen moesten vanaf 1 februari weer aanwezig zijn, maar dit keer in een hybride vorm. Dat betekent dat thuiswerken dus nog steeds mogelijk is. Maar ook dit plan is dus vooruitgeschoven door het bedrijf uit Cupertino.

