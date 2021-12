Apple Watch Series 7 in de problemen dankzij watchOS 8.3 update

Vorige week maandag rolde Apple de watchOS 8.3 update uit voor consumenten met een Apple Watch. Een update die achteraf gezien voor aardig wat problemen wist te zorgen, zo wordt duidelijk via social media en de supportpagina van het bedrijf zelf.

Verschillende gebruikers maken melding van problemen die voornamelijk opduiken bij de Apple Watch Series 7. Zo zouden consumenten vooral problemen ervaren bij het opladen van het slimme horloge.

Apple Watch Series 7 in de problemen

Consumenten met een Apple Watch Series 7 melden problemen met het opladen van het apparaat. Zo kan het uren op de oplader liggen en slechts een paar procent bijgeladen zijn. Na een klein onderzoekje van een aantal gebruikers op Reddit wordt duidelijk dat de Apple Watch Series 7 begint met opladen, maar na een paar minuten simpelweg stopt. Waar er eerder alleen meldingen waren van de problemen met opladers van derde partijen, lijkt nu ook de nieuwe officiële oplader met de problemen te kampen.

Wat de gebruikers met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal beschikken over het meest recente model Apple Watch. Alle modellen waar een melding over gedaan is beschikken ook over watchOS 8.3. Verder maakt het dus niet uit welke oplader (officieel of onofficieel) er precies gebruikt wordt.

Tijdelijke oplossing

Er zijn wel een aantal oplossingen voor het probleem te vinden, maar die zijn slechts tijdelijk. Zo is het bijvoorbeeld handig om je Apple Watch Series 7 een paar minuten van de oplader af te halen en er weer op te leggen. Hierdoor zal de smartwatch in ieder geval weer volledig opladen, maar de eerstvolgende keer dat je het weer probeert stopt het proces weer na een paar minuten. Je kunt ook de smartwatch aan en uit zetten, maar dan krijg je een beetje hetzelfde idee.

Apple zal binnenkort, net als het met watchOS 8.1.1 deed, wel met een oplossing komen. Tot die tijd is het dus handig om rekening te houden met de problemen en bovenstaande, tijdelijk, oplossingen toe te passen.