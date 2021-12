Pak je Apple Watch en wandel vandaag samen met Prince William

Heb je een abonnement op Apple Fitness+? Dan krijg je toegang tot een speciaal evenement waar je je Apple Watch voor nodig hebt. Het abonnement biedt namelijk de optie Time to Walk aan. En in dit geval kun je dan samen met niemand minder dan Prince William een rondje lopen. Lekker in je eigen omgeving.

Apple Fitness+ biedt vaker speciale sessies aan met bijzondere gasten. Daarmee sluit het bedrijf het tweede seizoen af, wederom met een zeer speciale gast. Vandaag doe je dat met Prince William, die Apple Watch-dragers wil inspireren vaker te wandelen. Dit is namelijk één van de meest gezonde activiteiten die je kunt ondernemen.

Apple Watch-wandeling met Prince William

In een podcast die je ondertussen beluistert, praat Prince William over de voordelen van wandelen en het belang van mentaal fit blijven. Daarnaast heeft hij het over een moment waarop hij uit z’n comfortzone moest komen en hoe sterker je een ander persoon maakt wanneer je bereid bent naar diegene te luisteren.

Heb je geen abonnement op Apple Fitness+? Geen probleem, aangezien het bedrijf een andere aankondiging deed. Ook mensen zonder dat abonnement of een Apple Watch kunnen naar delen van het gesprek luisteren. Je hoeft daarvoor alleen maar Apple Music 1 op te zetten, waar de audio gratis beschikbaar is.

Lekker blijven wandelen

Apple Music 1 is radiostation die beschikbaar is via de Apple Music-app. Daar kon je vanochtend om zeven uur luisteren naar het gesprek, dat ongeveer 38 minuten lang is. Apple Music is te streamen op allerlei Apple-apparaten, zoals een iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod Touch, CarPlay en smart tv’s.

Time to Walk heeft eerder een serie aan bijzondere gasten verwelkomd. Denk dan aan Dolly Parton, Anthony Joshua, Randall Park, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Draymond Green, Bebe Rexha, Min Jin Lee, Shawn Mendes, Stephen Fry, Dr. Sanjay Gupta, Kesha en meer.

Apple