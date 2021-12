Het onveilige ontwerp van de Apple Watch: nieuwe rechtszaak lonkt

Apple krijgt mogelijk snel te maken met een rechtszaak. Dit keer komt het door het vermoedelijk onveilige ontwerp van de Apple Watch. Het betreft een zeer specifiek probleem: de smartwatch zou namelijk geen ruimte hebben voor een opgezwollen accu. Mocht de klacht doorgang krijgen, dan krijgt Apple wederom te maken met een groepsvordering.

In de ingediende groepsvordering staat dat de Apple Watch een “niet bekendgemaakt en onredelijk gevaarlijk veiligheidsrisico” bevat. Elk model moet eraan geloven, behalve de onlangs gelanceerde Watch Series 7. Verderop in het juridische document beschrijven de aanklagers het probleem nog iets strakker.

Rechtszaak om de Apple Watch

De Apple Watch heeft naar verluidt geen thermische of andere oplossing voor een accu die bol begint te staan bij problemen. Daardoor kunnen er verschillende dingen gebeuren. Zo kan het scherm kapotgaan of helemaal loskomen van de body van het slimme horloge. En ja, het klopt dat de Apple Watch zeer compact is.

Oftewel: het probleem is niet zozeer dat de accu opzwelt. Het probleem is dat Apple geen oplossing heeft voor wanneer het gebeurt. Er is geen veiligheidsmechanisme aan boord dat daar tegen beschermt. En dat levert – volgens de aanklagers – een zeer groot veiligheidsrisico op voor gebruikers.

Apple moet hiervan weten

Verder claimen de aanklagers dat Apple hiervan weet en het product bewust zodanig produceert. Ook zou het bedrijf het bestaan van het probleem ontkennen. De aanklagers halen verschillende voorbeelden van problemen aan die ze te horen hebben gekregen van slachtoffers. Daarom stellen ze een groepsvordering voor.

In de klacht staat dat hier een jury aan te pas moet komen. Ook moet Apple een schadevergoeding betalen aan de eisers en leden van de groepsvordering en toegeven dat de Apple Watch dus een veiligheidsprobleem heeft. Apple reageerde nog niet op de claims of de mogelijke rechtszaak; het is niet duidelijk of dit verhaal nog een staartje krijgt.

Apple Insider