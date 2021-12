Apple Watch en iPhone tegelijk opladen? Deze gadgets zijn voor jou!

Wanneer je een liefhebber bent van Apple-producten, dan is de kans redelijk groot dat je zowel een iPhone als een Apple Watch in je bezit hebt. Met die apparaten werk je met twee verschillende opladers. Maar je kunt ook voor een combinatie gaan. Daarmee heb je minder kabels en staat het vaak ook professioneel.

Vandaag de dag zijn er heel wat verschillende gadgets die hierin voorzien. Apple zelf heeft een optie, maar het zijn vooral de producten van derde partijen die interessant en vooral betaalbaar zijn. Met deze aankopen is je bureau een stuk netter en sla je twee vliegen in één klap.

Apple Watch en iPhone tegelijkertijd opladen

Apple’s oplossing: Dubbele MagSafe Oplader

We beginnen dit overzicht met de oplossing die Apple zelf aanbiedt. De dubbele MagSafe oplader is niet de goedkoopste oplossing, maar zorgt er wel voor dat je in één keer op een goede manier klaar bent. Het is een uitklapbare gadget, waarbij je aan de linkerkant de iPhone legt en aan de andere kant leg je de Apple Watch neer. Omdat hij compact is, is het ook een handige gadget om mee op reis te nemen. Met een USB-C naar lightning kabel zorg je ervoor dat de gadget stroom heeft en kun je hem gebruiken.

Belkin MagSafe 3-in-1

Dan een alternatief van Belkin. Qua prijs is deze MagSafe 3-in-1 optie net zo duur. Maar je hebt het voordeel dat je buiten de iPhone en de Apple Watch ook nog je AirPods kan opladen. Op die manier sla je dus echt meerdere vliegen in één klap. Daarnaast is het ook een mooi product. Het is een standaard die je neerzet. Met name de smartphone komt er daarbij mooi uit en past het perfect op een bureau.

De Base Station

Dan een product van Nomad. Het is het derde product in dit rijtje dat ietwat aan de dure kant is. Maar dit is er dan wel één die echt van alle markten thuis is. Naast dat je je Apple Watch op het speciale vlak er mee op kunt opladen, is het een product die via de QI-technologie ook een hoop andere smartdevices oplaadt. Je kunt er vijf tegelijkertijd mee opladen volgens de maker. Dan moet daar overigens wel de ruimte voor zijn, want op de plaatjes ziet het er naar uit dat je niet veel verder dan drie apparaten komt.

Anker’s budgetoplossing voor het opladen van de iPhone en Apple Watch

Het laatste product is er één die een stuk betaalbaarder is. Voor zo’n dertig euro krijg je een product waarmee je zowel je iPhone als je Apple Watch kunt opladen. Je moet alleen wel nog even je standaard Watch-oplader inzetten. Die moet je namelijk aan de onderkant bevestigen en op die manier je Watch van stroom te voorzien. Je iPhone leg je er naast en op die manier kun je ze tegelijkertijd handig opladen.

