Apple Watch beschermen? Deze 4 hoesjes zijn de moeite waard!

Een Apple Watch is een investering. En dan wil je natuurlijk niet dat hij binnen de kortste keren kapotgaat. Het is dan ook verstandig om hem goed te beschermen. Zo doe je er verstandig aan om hem niet op een rand te leggen met het risico dat je hem er af tikt. Maar het is net als bij de iPhone ook mogelijk om gebruik te maken van hoesjes. Dit zijn daarbij een paar goede tips.

Bescherm je Apple Watch met deze hoesjes

Spigen Rugged Armor Pro

We beginnen dit overzicht met de Spigen Rugged Armor Pro. Het is een product dat een armbandje en een beschermhoesje met elkaar combineert. Dus als je op zoek was naar een nieuw bandje, dan sla je op deze manier twee vliegen in één klap. Je plaatst de Apple Watch makkelijk in het hoesje en moet er dan voor zorgen dat je minder snel te maken krijgt met krasjes of zelfs barsten in het scherm.

Scoor hem hier

Simpel hoesje

Ben je tevreden met je huidige bandje en wil je daar niet meer veel aan veranderen? Dan kun je gewoon een simpele beeldbeschermer gebruiker. Deze plaats je over de Apple Watch heen en moet ervoor zorgen dat je niet echt te maken krijgt met krassen of barsten. Het accessoire zorgt ervoor dat je hem nog altijd makkelijk kunt opladen en je krijgt in deze set een paar opties, zodat het hoesje mooi past bij de kleur van je watch.

Scoor hem hier

Exo Edge

Otter Box is een partij die inmiddels al heel wat jaren interessante accessoires maakt voor Apple-producten. Het is daarbij vaak goedkoper dan wat Apple zelf biedt, maar wel iets meer premium. Deze Exo Edge is daar een goed voorbeeld van. Hij is niet super goedkoop, maar hij werkt wel fijn. Gewoon een degelijke hoesje voor je Apple Watch, zodat hij langer meegaat. Niks meer, maar zeker niet minder.

Scoor hem hier

Supcase

De volgende optie voor de Apple Watch is deze variant van Supase. Dit is een oplossing voor hen die graag een robuuste uitstraling willen hebben. Het heeft een soort militaire look en knalt daardoor goed van je pols af. Maar belangrijker is dat hij je Watch goed beschermt. Hij heeft een goede schokabsorptie en een verhoogd rand. Deze moet het scherm beschermen wanneer hij pre ongeluk toch op de grond valt.

Scoor hem hier