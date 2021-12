Apple Watch in 2022: nieuwe SE en ‘rugged’-model verwacht

Apple gaat een grote update uitvoeren aan de Apple Watch line-up van 2022. Er komen een aantal extra modellen op de markt.

Er lijken wat veranderingen doorgevoerd te gaan worden aan de Apple Watch line-up. In zijn nieuwsbrief laat Bloombergs Mark Gurman weten dat Apple flinke plannen heeft. Naast de Series 8 komt het bedrijf met nog twee andere modellen. De SE lijkt weer terug te keren en er komt een speciaal ‘rugged’-model aan.

Een nieuwe Apple Watch SE?

De SE kennen we natuurlijk vanuit 2020. Ook toen kwam zo’n model op de markt waarmee Apple een goedkopere optie aanbod in het assortiment. Dat model had dezelfde opties als de Apple Watch Series 6, alleen miste het wel een aantal premium-functies als een always-on display, een sensor om het zuurstofgehalte in het bloed te meten en een ECG-functie.

Helaas zegt Gurman niet wat de mogelijk nieuwe Apple Watch SE inhoudt. Vermoedelijk mist het niet zoals de vorige versie een aantal premium-features. Toch is het wel opvallend qua datum, aangezien de tijd tussen de SE-telefoons langer is.

Ook een rugged-versie staat op de planning

Dat is overigens niet de enige nieuwe smartwatch van Apple die er aankomt. Naast de 8 komt er ook een zogenaamde rugged-versie. Dat is dus een Apple Watch 8 die wat steviger wordt. Dat betekent dat deze beter bestand is tegen krassen en vallen. Toch is het de grote vraag of je er echt veel aan hebt, aangezien de smartwatch om je pols zit. Het kan wellicht handig zijn als je bijvoorbeeld een gevaarlijke sport doet of een beetje onhandig bent. Toch lijkt een rugged iPhone handiger.

Toch is het de vraag of het allemaal wel klopt, want het zijn allemaal geruchten. Er gingen ook een aantal nieuwtjes rond over de Apple Watch 7 die uiteindelijk niet zijn uitgekomen.