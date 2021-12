Apple werkt niet aan één, maar twee nieuwe iPhone SE-modellen

Met het succes van de iPhone SE (2022) in het achterhoofd zullen weinig mensen verrast worden door de komst van een opvolger. Apple werkt naar verluidt naar een nieuw model voor 2022, maar volgens een betrouwbare bron is er meer.

Ming-Chi Kuo, één van de betrouwbaarste bronnen op dit gebied, laat weten dat Apple ook al bezig is met de productie van het model dat een jaar later verschijnt.

iPhone SE: niet één, maar twee

Het idee achter de iPhone SE is al jaren populair. Dat was goed terug te zien toen Apple vorig jaar besloot een nieuw model op de markt te brengen. Waar zijn voorganger nog beschikte over het ontwerp van de iPhone 5S, deed dit nieuwe model het met het ontwerp van de iPhone 8. Alleen dan wel met de gewenste verbeteringen, waardoor de smartphone geliefd werd bij zijn doelgroep. De komst van een opvolger stond dus al zo goed als vast.

Alleen lijkt het er nu dus sterk op dat Apple op dit moment niet aan één, maar aan twee opvolgers werkt. Zo laat de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo weten. Waar we in de lente van 2022 kunnen rekenen op een nieuw model met een zelfde vormfactor als vorig jaar, kunnen we in 2023 een groter exemplaar verwachten.

“We verwachten dat Apple een nieuw iPhone SE-model, met een groter scherm, in 2023 op de markt brengt.”

8 Plus of XR?

Ming-Chi Kuo laat dus weten dat Apple aan twee verschillende iPhone SE-modellen werkt. Al is dat wel de weinige informatie die hij geeft. Hij laat weten dat we begin 2022 een 4.7-inch iPhone SE kunnen verwachten met 4GB aan werkgeheugen en dat we in het jaar daarop een model met een groter display krijgen. Maar daar blijft het dan ook bij.

De iPhone SE Plus, zoals het toestel zal heten, zorgt dus nog voor aardig wat vraagtekens. Eerder werd het idee geschetst dat de nieuwe smartphone het uiterlijk van de iPhone 8 Plus zou hebben. Een gerucht dat, ondanks tegenstrijdige geluiden, nu toch weer terugkeert. Er werd gezegd dat het model uit 2023 qua ontwerp gebaseerd zou zijn op de iPhone XR uit 2018, maar die geruchten worden steeds minder hard.

iPhone SE 3: wat kunnen we verwachten?

Het moge duidelijk zijn: de iPhone SE 3 verschijnt in de lente van 2022. Ming-Chi Kuo is namelijk niet de enige betrouwbare bron die met deze informatie komt. Dat het toestel qua ontwerp niet heel spannend zal worden lijkt bekend te zijn, maar qua interne specificaties valt het nog te bezien. Zo wordt er uiteraard rekening gehouden met de A14 of zelfs A15 Bionic Chip in het goedkopere toestel. Een logische vervolgstap die van de smartphone een reële optie maakt voor de komende paar jaar.

