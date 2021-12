Apple TV+ deelt eerste trailer mysterieuze komedie ‘The Afterparty’

The Afterparty is de nieuwste serie die naar Apple TV+ komt. Vanaf 28 januari zie je deze op de streamingdienst.

Apple TV+ krijgt elke maand een aantal nieuwe films en series erbij. Dit keer is het de beurt aan The Afterparty. Het belooft een bijzondere titel te worden want het is een mix tussen komedie en een heus moordmysterie met een opmerkelijke opbouw. De nacht van de moord wordt namelijk verteld vanuit acht verschillende perspectieven.

The Afterparty komt eraan

Achter The Afterparty zitten niet de kleinste namen. De Apple TV+-productie is afkomstig van Oscarwinnaars Chris Miller en Phil Lord. De twee waren eerder verantwoordelijk als excutive producers voor onder andere How I Met Your Mother en Spider-Man: Into the Spider-Verse. De acteurs in de serie hebben een wat mindere staat van dienst. Zo zijn de hoofdrollen voor Genevieve Angelson en Everly Carganilla.

Goed, namen zeggen natuurlijk niet alles, want het verhaal speelt de belangrijkste rol. Apple TV+ zelf beschrijft de nieuwe serie als volgt. “The Afterparty is een moord-mysterie komedie dat zich afspeelt rondom een afterparty van een middelbareschoolreünie. Elk van de acht afleveringen vertellen het verhaal van die nacht, maar dan vanuit een ander perspectief. Elk met haar eigen visuele format en een filmgenre dat past bij het personage.”

We moeten nog even wachten op The Afterparty, want vanaf 28 januari kun je de nieuwe komedie zien op Apple TV+. De eerste drie afleveringen zie je op de releasedatum terwijl daarna elke week een nieuwe aflevering uitkomt. In totaal zijn het er acht.

Nog meer op Apple TV+

In de tussentijd komen er natuurlijk nog andere titels naar Apple TV+. Zo kun je vanaf aanstaande vrijdag kijken naar het drama Swan Song waarbij de makers willen laten zien hoe ver we gaan in onszelf opofferen om het leven van onze geliefden fijner te maken. Op 14 januari zien we een nieuwe verfilming van Shakespeares MacBeth dat geregisseerd wordt door Joel Coen.