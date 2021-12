Apple TV+ haalt Jennifer Lawrence binnen voor Theranos film ‘Bad Blood’

Apple TV+ heeft een grote naam binnengehaald voor een nieuwe film op de streamingdienst. Jennifer Lawrence krijgt de hoofdrol in Bad Blood.

Apple TV+ heeft een flink aantal projecten in ontwikkelingen. Wat vooral opvalt is dat de relatief nieuwe streamingdienst veel grote namen aan zich weet te binden. Ook nu is het weer raak voor de nieuwe film Bad Blood, die gaat over de medische startup Theranos. Jennifer Lawrence krijgt de hoofdrol en speelt de CEO van het bedrijf.

Jennifer Lawrence in Bad Blood

Een film over een startup klinkt misschien wat saai, maar dat is het zeker niet. De Apple TV+-film is gebaseerd op het gelijknamige boek van John Carreyrou. Dat vertelt het verhaal van CEO Elizabeth Holmes die Theranos heeft opgericht. Met het bedrijf wilde ze een revolutie in de gezondheidszorg starten. Een machine die het bedrijf ontwikkelde moest verschillende ziektes herkennen vanuit een druppel bloed. De topvrouw bracht het bedrijf naar de beurs en was een echte beroemdheid in Silicon Valley.

Met het bedrijf ging het echter faliekant mis. Carreyrou, die toen werkte als journalist van The Wall Street Journal kwam erachter dat de machine van Holmes helemaal niet werkte.

Het is nog niet bekend wanneer we de film kunnen verwachtenop Apple TV+, maar waarschijnlijk gaat dat even duren. Zo loopt de rechtszaak nog steeds tegen Holmes, wat mogelijk voor uitstel zorgt. Daarnaast is Jennifer Lawrence op dit moment nog zwanger, waardoor voorlopig nog niet met de opnames kan worden begonnen. Naast Lawrence speelt ook Mike Gassaway een rol in de film. Hij speelt Art Holmes. Hem ken je wellicht van John Wick: Chapter 3.

Apple TV+ bevestigt

Apple TV+ heeft via haar eigen kanalen de film nog niet bekendgemaakt, maar Deadline laat weten dat de streamingdienst de film inmiddels bevestigd heeft. Het script van de film schrijft Adam McKay, die tevens de regie op zich neemt.