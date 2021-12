Apple TV+ haalt dramaserie van Ben Stiller binnen

Ben Stiller kennen we natuurlijk als een getalenteerde acteur. Nu is hij terug in een andere rol voor een nieuwe serie voor Apple TV+.

Apple TV+ laat voor het eerst een trailer zien van de nieuwe serie Severance. Het is een flink project voor Ben Stiller. Hij speelt dit keer niet mee in de serie, maar hij vervult ook nog andere rollen. Hij is tevens regisseur en uitvoerend producent. Bedenker van de show is Dan Erickson.

Severance op Apple TV+

Apple beschrijft Severance als volgt: Mark Scout (Adam Scott) leidt een team bij Lumon Industries, wiens werknemers een ontslagprocedure hebben ondergaan, waardoor hun herinneringen operatief worden verdeeld tussen hun werk en privéleven. Dit experiment wordt in twijfel getrokken omdat Mark zich in het middelpunt van een ontrafeld mysterie bevindt dat hem zal dwingen de ware aard van zijn werk en van zichzelf onder ogen te zien.

De hoofdrol is zoals gezegd voor Adam Scott. De acteur speelde eerder al in verschillende andere titels zoals Big Little Lies, The Twilight Zone en Parks and Recreation. Andere rollen zijn onder andere Christopher Walken (The Deer Hunter), Patricia Arquette (Boardwalk Empire) en Dichen Lachman (Altered Carbon). Je moet nog wel even wachten op Severance, want de serie komt pas op 18 februari naar Apple TV+.

Ook Suspicion komt eraan

Deze week kondigde Apple TV+ overigens ook een andere serie aan. Suspicion komt naar Apple TV+ en daarbij zien we Uma Thurman in de hoofdrol. De thriller gaat over een de ontvoering van een zoon van een prominente Amerikaanse zakenvrouw. Beeldmateriaal van de ontvoering gaat viral en vier Britten in een hotel zijn de hoofdverdachte. Maar zijn ze schuldig aan maar dan op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd zijn? Deze serie komt iets eerder naar de streamingdienst dan Severance. Suspicion zie je vanaf vrijdag 4 februari.