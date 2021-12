Apple TV: negen nieuwe screensavers voor de inactieve momenten

Mensen met een Apple TV in huis zullen zonder twijfel verrast zijn door de nieuwe software-update die beschikbaar is gesteld. tvOS 15.2 neemt naast een aantal verbeteringen namelijk ook nieuwe screensavers met zich mee.

In totaal is de Apple TV voorzien van negen nieuwe screensavers die worden in gestart op het moment dat het apparaat voor een bepaalde tijd inactief is. Of wanneer je ze zelf aanzet, natuurlijk.

Apple TV krijgt nieuwe screensavers

Dankzij de nieuwe screensavers is het vanaf nu mogelijk om Schotland en IJsland te bewonderen op je Apple TV. Het gaat om video’s die geschoten zijn in de lucht en het prachtige landschap van beide landen laten zien. Er zijn drie video’s van Schotland en zes video’s van IJsland toegevoegd. Genoeg om van te genieten, dus.

Het is overigens wel zo dat de nieuwe screensavers worden toegevoegd door de uitrol van tvOS 15.2, maar daardoor zijn ze niet direct voor iedereen beschikbaar. Het kan in dit soort gevallen altijd even duren voordat je alle screensavers ook daadwerkelijk binnen hebt. Mocht jij ze dus nog niet hebben, heb dan nog heel even geduld. Het is het wachten meer dan waard.

Je kunt de screensavers overigens niet handmatig downloaden, maar je kunt er wel voor zorgen dat ze zo snel mogelijk binnengehaald worden. Ga hiervoor naar Instellingen -> Algemeen -> Schermbeveiliging-> Download nieuwe video. Stel hier vervolgens in dat je iedere dag een nieuw video wil downloaden. Dat wil niet zeggen dat er iedere dag eentje beschikbaar is, maar zodra dat wel het geval is haal je deze als een van de eerste binnen.

Nieuw in tvOS 15.2

Naast de introductie van nieuwe screensavers brengt tvOS 15.2 natuurlijk meer dingen naar je Apple TV. Alleen welke dingen dat precies zijn, dat maakt Apple niet bekend. Wel weten we dat dit soort updates voor het apparaat altijd worden doorgevoerd om de software stabiel te houden en problemen op te lossen.

Meer weten over de Apple TV?