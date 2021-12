Apple brengt je in echte kerstsferen in de Apple Store

Sinterklaas is weer het land uit en dus is het tijd voor kerstmis. Apple kan niet wachten en geeft je via een easter egg het kerstgevoel.

Het is maar net Sinterklaas geweest en nu al ontkom je niet meer aan de kerstreclames op televisie en internet. Ook als je buiten loopt zie je mensen met een kerstboom sjouwen en hangt er aan verschillende huizen de nodige kerstverlichting. Ook bij Apple is kerst al begonnen. Zo kunnen we op Apple TV+ weer genieten van een nieuwe kerstshow van Mariah Carey en heeft de Apple Store een mooi kersttafereel voor ons in petto.

Let it snow

Apple haalt elk jaar rond kerstmis een grapje uit in de Apple Store. Het verstopt daarin een zogenaamd easter egg, oftewel een paasei. Hoewel het voor kerst is, ligt ook deze verrassing goed verstopt, maar gelukkig hebben speurneuzen deze al opgelost. AppleInsider meldt namelijk dat je een bijzondere feature kunt zien wanneer je goed zoekt in de app.

Als je de juiste actie uitvoert, zie je een kleine sneeuwstorm op je telefoon. Je ziet het op je scherm sneeuwen wanneer je ondertussen zoekt naar nieuwe Apple-producten die je eventueel wil aanschaffen. Om van deze functie gebruik te maken moet je in de zoekbalk ‘let it snow’ invoeren. Als je dat kom je dus direct in een winterse stemming.

Dat is niet het enige, want je kunt meer op de sneeuw in het scherm. Als je tijdens het openen van de Apple Store op je iPad of iPhone schudt, gaat de sneeuw heen en weer, zoals je wellicht kent van die ouderwetse sneeuwbollen met een winters tafereel.

Een andere traditie van Apple

Rond kerst kent het bedrijf nog andere vaste rituelen. Zo maakte het vorige week bekend welke apps volgens het bedrijf het beste zijn. Dat deed het met de Apple App Store Awards. Wil je weten wie er gewonnen hebben? Klik dan hier!