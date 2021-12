Apple krijgt speling en hoeft App Store-wijziging nog niet door te voeren

De strijd tussen Apple en Epic Games is nog lang niet gestreden. En nu krijgt de App Store-houder ook iets meer ruimte van de rechtbank. Het bedrijf uit Cupertino moest namelijk op korte termijn wijzigingen doorvoeren aan de downloadwinkel. Hoewel dat nog steeds moet, hoeft het allemaal niet meteen te gebeuren.

Onlangs kreeg Apple de opdracht van de rechtbank om een grote en belangrijke update door te voeren. Het bedrijf moet toestaan dat andere partijen in de App Store mogen linken naar externe betaalmiddelen. Zodoende kunnen ontwikkelaars en uitgevers mogelijk meer verdienen aan hun eigen content en producten.

Apple krijgt iets meer ruimte

Dat moest per 9 december gebeuren. Echter, onlangs vocht Apple dat besluit aan en vroeg destijds om meer tijd voor het implementeren van de veranderingen. In elk geval tot het gevecht tussen Epic Games en de App Store-houder tot een einde gekomen is. En dat is een idee waar de rechtbank nu in mee gaat.

Een andere opmerkelijke wending in deze langlopende zaak is dat Apple waarschijnlijk toch commissie gaat rekenen op alle App Store-aankopen, ongeacht het betaalsysteem. Wanneer consumenten een aankoop verrichten op een systeem van de fabrikant, dan ontvangt het bedrijf alsnog vijftien tot dertig procent (afhankelijk van het type aankoop).

Toch die commissie rekenen

Dat blijkt uit documenten die Apple later indiende bij de rechter. Daarin staat dat als het rechtelijk bevel van kracht gaat, Apple deze verandering dus kan doorvoeren. Dit houdt in dat wanneer je een digitale aankoop verricht via je browser, en je daar kwam via een iOS- of iPadOS-app, het bedrijf nog steeds commissie rekent.

Echter, de kanttekening hier is dat de plannen in de juridische documenten potentiële veranderingen laten zien. Het betreffen dus slechts indicaties; het zijn geen plannen voor de toekomst die standaard uitgevoerd worden. Maar dat neemt niet weg dat er wederom een donkere wolk boven het hoofd van ontwikkelaars hangt.

