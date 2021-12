Apple gaat slachtoffers Amerikaanse tornado’s financieel bijstaan

Afgelopen weekend raasden er tornado’s door het zuiden en midwesten van de Verenigde Staten. Apple biedt daarvoor ondersteuning aan in de vorm van financiële middelen. Het bedrijf doneert geld om de vraag om hulp op gang te brengen en in werking te stellen. Meer dan dertig tornado’s teisterden de staten Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi en Tennessee.

Dat Apple voornemens is de slachtoffers van de verschillende rampen te helpen, blijkt uit een tweet van CEO Tim Cook. “Wij denken aan iedereen die getroffen is door de tornado’s in het zuiden en midwesten”, aldus Cook. “Apple doneert geldt om hulp aan te kunnen bieden”, is de boodschap waarmee hij z’n tweet afsluit.

Apple doneert geld voor hulp

In totaal gaat het om meer dan dertig tornado’s die sporen van vernieling achterlieten in de Amerikaanse staten Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi en Tennessee. Niet alleen gebouwen werden beschadigd, ook verschillende mensen kwamen om het leven. Het dodental wordt op meer dan tachtig mensen geschat.



Our hearts go out to all those affected by the devastating weather and tornadoes across the South and Midwest. Apple will be donating to support relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2021

Eén van de zwaarst getroffen gebieden was de Mayfield Consumer Products-kaarsenfabriek, gesitueerd in Kentucky. Daar waren vrijdagavond zo’n 110 mensen op locatie, zo schrijft CNN. Daardoor leefde al heel snel de enge gedachte dat het dodenaantal zou oplopen naar zeventig tot meer dan honderd mensen.

President Joe Biden brengt een bezoek

De Amerikaanse president Joe Biden brengt een bezoek aan de getroffen gebieden. Biden zegt dat de federale regering de verschillende staten helpt, door onder meer de National Guard in te zetten wanneer dat nodig is. Ook is het zo dat er een noodsituatie uitgeroepen is in Kentucky, waardoor er meer hulp onderweg is.

Dit is niet de eerste keer dat Apple helpt na een (inter)nationale ramp. Zo liet Apple-CEO Tim Cook in oktober weten de mensen in China te willen helpen, nadat er heftige overstromingen plaatsvonden. En in augustus doneerde de iPhone-maker nog geld nadat orkaan Ida een ravage achterliet.

