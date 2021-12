Apple rolt release candidate watchOS 8.3 uit: alles over de update

De Apple Watch mag altijd rekenen op uitgebreide software-ondersteuning. WatchOS krijgt zo vlak voor de feestdagen nog een laatste bèta-update. Het gaat om versie 8.3, die het bedrijf nu uitrolt naar ontwikkelaars en testers. Ondanks het feit dat we dus nog even moeten wachten op een openbare release, weten we al weten wat we kunnen verwachten.

Dat de Apple Watch relatief vaak van updates voorzien wordt, blijkt uit het feit dat we ongeveer een maand geleden de upgrade naar watchOS 8.1 ontvingen. Daarnaast is het zo dat vorige week nog de vierde bèta van versie 8.3 verscheen. Het team achter de populaire smartwatch zich dus alles behalve stil deze maand.

Apple komt met nieuwe release candidate

Apple gebruikt de term release candidate om aan te geven dat deze versie van de software bijna gereed is voor een brede uitrol. Het is de laatste versie die voor testers en ontwikkelaars verschijnt. De kans is groot dat de software geen fouten meer bevat en dat alle problemen helemaal gladgestreken zijn.

De release candidate van watchOS 8.3 bevat ondersteuning voor Apple Music Voice Plan en het App Privacy Rapport. Daarnaast introduceert de software-update een fix voor notificaties die Mindfulness-sessies verstoren. Al met al dus geen ontzettende grote update, maar het is en blijft toch goed om up-to-date te blijven.

Software bijwerken wanneer dat kan

Up-to-date software is in veel gevallen veiliger. Voor jezelf en voor de hardware. Naast de genoemde oplossingen, brengen bedrijven veelal bugfixes en prestatieverbeteringen uit, die de software beter maken en optimaliseren. Dat zorgt dan weer voor een product dat optimaal fungeert, en dat mag ook wel voor die prijs.

Wanneer de update precies verschijnt voor de Apple Watch, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar wanneer het zover is, dan moet je ervoor zorgen dat de smartwatch tenminste vijftig procent aan energie heeft, aan de oplader hangt en bij een iPhone in de buurt is. De update zelf download je via de Apple Watch-app.

Macrumors