Apple doet op de valreep nog één poging om de App Store ‘te redden’

De strijd tussen Apple en Epic Games over de App Store is nog lang niet gestreden. En voorlopig krijgen we hier nog wel mee te maken. Nu is er wederom een kleine wending in de zaak, die de boel mogelijk vertraagt. Of het bedrijf uit Cupertino hierin succesvol is, dat moet nog blijken. Maar het kan altijd een poging wagen.

Apple probeert nu via een hogere rechtbank te voorkomen dat het op korte termijn veranderingen moet doorvoeren aan de App Store. Dat werd door een andere rechter eerder al besloten. Dit gebeurt allemaal nog steeds in de strijd met Fortnite-ontwikkelaar Epic Games, die wel degelijk voor veranderingen zorgt.

Apple wil de App Store zo houden

Met deze zet wil Apple in elk geval tijd rekken, zodat de App Store zo lang als mogelijk in zijn huidige staat gebruikt wordt. Want nu moet het bedrijf wederom wachten op de uitspraak van een rechter en tot die tijd hoeft er niets te gebeuren. Een slimme zet van de iPhone-maker, maar zuur voor iedereen die hiermee te maken heeft.

Het argument van Apple over de App Store is onveranderd. De techgigant claimt dat het aanpassen van de downloadwinkel een “gigantische onderneming is”, eentje die “maanden tijd kost”. Bovendien zorgen de veranderingen “voor veel leed bij alle gebruikers”. Dat zijn de (mogelijk wat overdreven) woorden van het bedrijf.

Een vertraging van dertig dagen

Waarschijnlijk levert dit Apple een vertraging op van dertig dagen. Daarmee verschuift het probleem tot na de feestdagen, wat in het voordeel kan uitpakken van de eigenaar van de winkel. December is vaak een maand waarin meer mensen geld uitgeven en elkaar dingen cadeau doen. En dat gebeurt ook in de App Store.

Apple probeerde eerder al te voorkomen dat het veranderingen moest doorvoeren aan de downloadwinkel. Dat hogere beroep sloeg de rechter toen af, omdat het bedrijf toen al “genoeg tijd” zou hebben gehad voor het implementeren van de wijzigingen. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

