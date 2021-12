Amerikaanse Ministerie van Arbeid doet onderzoek naar Apple vanwege #AppleToo

Het Amerikaanse Ministerie van Arbeid doet officieel onderzoek naar de klachten die verschillende Apple-medewerkers indienden. Die klachten leidden eerder tot het openen van een speciale website, waar verschillende collega’s hun verhalen deelden. Ook gebruikten ze op sociale media een hashtag. De hashtag in kwestie is #AppleToo.

Verschillende werknemers van Apple vinden dat ze verkeerd behandeld worden op de werkvloer. De redenen daarvoor lopen uiteen, maar zijn krachtig genoeg voor het Amerikaanse ministerie van Arbeid om onderzoek te doen. Overheidsorganisatie Occupational Safety and Health Administration voert het onderzoek uit.

Klachten over Apple onder de loep

Helaas is het zo dat het ministerie geen uitspraak doet over wie het onderzoek aanvroeg. Echter, het is geen geheim dat ex-werknemer Ashley Gjovik aangaf de klachten onder de aandacht te brengen bij het ministerie. “Zo wil ik ervoor zorgen dat Apple er niet mee wegkomt, aangezien ik gewoon mijn rechten uitoefen”, was destijds haar beredenering.

Uiteraard reageerde Apple op de situatie, omdat deze zaak kan uitlopen op een gigantische PR-nachtmerrie. Het bedrijf herhaalde nog maar eens dat het z’n best doet een gezonde omgeving voor iedereen te creëren. Het bedrijf gaat echter niet in op specifieke gevallen, situaties of medewerkers.

Ontslagen vanwege een klacht

Apple ontsloeg Gjovik in september. De reden: ze ging niet goed om met intellectueel eigendom van het bedrijf. De iPhone-maker kon destijds niet laten weten om wat voor soort informatie het ging en of er iets gelekt was. Ondertussen stond Gjovik wel bekend als persoon die in het openbaar haar beklag deed over de fabrikant. Ze had het voornamelijk over de werkomgeving, waar discriminatie en seksisme plaatsvonden.

Daarnaast klagen winkelmedewerkers ook over verkeerd behandeld worden. Werknemers de per uur betaald worden in winkels en belcentra, lieten zien hoe weinig ze verdienen. Dat zorgt er dikwijls voor dat ze alsnog hun huur niet konden betalen. En in het ergste geval pleegde er iemand zelfmoord om.

New York Times