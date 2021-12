Apple wil draadloze chip-productie dicht bij huis houden

Apple is naarstig opzoek naar nieuwe medewerkers die zich focussen op de productie van draadloze chips. Dat is het nieuws dat de Amerikaanse website Bloomberg naar buiten brengt.

Door de productie in huis te halen wil Apple meer onafhankelijkheid bereiken. Het bedrijf is op dit gebied, naar eigen zeggen, namelijk nog té afhankelijk van bedrijven als Broadcom, Skyworks en Qualcomm.

Apple wil draadloze chips produceren

Het is volgens Bloomberg de bedoeling dat er in het zuiden van Californië een nieuw kantoor geopend wordt. Als we de informatie mogen geloven opent dat kantoor de deuren in Irvine. Dat is een stad in de Orange County met een oppervlakte van 170 vierkante kilometer en ruim 270.000 inwoners. Apple zoekt op dit moment naar geschikte medewerkers die daar kunnen werken aan de productie van de volgende generatie draadloze chips. Deze moeten gaan dienen als vervanging voor de huidige componenten.

Om dit zo goed mogelijk te doen zoekt Apple werknemers die gespecialiseerd zijn in modem-chips en draadloze halfgeleiders. In vacatures, die in handen zijn van Bloomberg, is te lezen dat deze mensen werken aan draadloze radio (frequentie) geïntegreerd halfgeleiders en halfgeleiders voor Bluetooth en WiFi-verbindingen. Daar is overigens ook de volgende tekst te lezen:

‘Apple’s steeds groter wordende Silicon-ontwikkelingsteam ontwikkelt zich naar de volgende generatie draadloze Silicon!’

Werknemers staan volgens de vacature centraal als lid van het SoC-ontwerpteam en hebben grote invloed op Apple’s ‘state-of-the-art draadloze oplossing die zich in honderden miljoenen producten vertalen.

De touwtjes in handen

Het mag duidelijk zijn dat Apple opzoek is naar meer controle. Het bedrijf tekende in 2020 nog een meerjarig contract met Broadcom. Deze deal is voor drie en een half jaar geldig en zal er dus voor zorgen dat Apple vanaf 2023 vrij spel heeft. Die deal zal in dat jaar niet verlengd worden gezien het Amerikaanse bedrijf, als het goed is, op zijn eigen chips kan rekenen.

De verwachting is dus ook dat het bedrijf van CEO Tim Cook het komende jaar nog moet leunen op zijn partners. Dat je iPhone 14 van volgend jaar voorzien is van en Qualcomm chip staat dus zo goed als vast.