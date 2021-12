Apple Music With Love: exclusieve cadeaus voor de feestdagen

Aan het einde van het jaar is het traditie om de mensen om je heen een cadeautje te geven. Apple Music doet hier vrolijk aan mee en pakt flink uit voor alle abonnees van de streamingdienst. In de komende dagen kun je wat leuke extra’s verwachten, inclusief dingen waar Apple bewust geen teaser voor uitbrengt.

December breekt aan en dat betekent dat mensen en bedrijven uitpakken. Sinterklaas, kerst en oud & nieuw (en je verjaardag misschien wel): er is genoeg te vieren deze maand. Apple doet mee met het feestje en brengt de komende periode exclusieve content naar de populaire streamingdienst Apple Music.

Apple Music geeft cadeautjes

Elke dag van de aankomende week beluister je exclusieve content via Apple Music, zo maakt het bedrijf uit Cupertino bekend. Het gaat om content van de allerbeste muzikanten en muziekmakers van dit moment. Denk dan aan Mariah Carey (hoe kan het ook anders), Coldplay, Alecia Keys, Elton John, DJ Khaled, Nile Rodgers en meer.

Abonnees van de dienst kunnen een hoop verwachten. Wat te denken van exclusieve EP’s, afspeellijsten, remixen en een speciale radioshow? Waar je ook naar luistert op Apple Music, er zit ongetwijfeld iets voor je tussen. En anders heeft Apple misschien nog wel een grotere verrassing voor je in petto.

De teaser der teasers

Het bedrijf achter Apple Music laat namelijk weten dat er ook content aankomt waar het geen teaser voor wil uitbrengen. Waarom niet? Nou, “we zijn zo enthousiast over die content, dat we je er niet eens mee willen teasen”. Als dat niet dé teaser der teasers is, dan weten we het ook niet meer — ook al weten we niet wat te verwachten.

Het eerste cadeau is reeds beschikbaar. Het gaat om de Infinity Station Sessions, een EP die Coldplay speciaal voor de kerst maakte. De opnames zijn volledig te beluisteren in Dolby Atmos en Spatial Audio, dus dat belooft wat. De komende dagen worden we waarschijnlijk vaker leuk verrast.

