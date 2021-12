Apple Music Replay 2021: niet te vergelijken met Spotify Wrapped

Spotify Wrapped is niet meer te missen. Het jaaroverzicht wordt ieder jaar uitgebreider, persoonlijker en massaal op sociale media gedeeld. Apple Music heeft ook een jaaroverzicht, genaamd Apple Music Replay. Dat is echter een stuk beperkter.

Apple Music Replay is een persoonlijke lijst met meest beluisterde nummers van het jaar. Gebruikers van de muziekdienst kunnen het overzicht helemaal onderaan het tabblad ‘Luister nu’ in de Muziek-app vinden, of direct via deze link opvragen.

Apple Music Replay vs. Spotify Wrapped

Spotify pakt het in tegenstelling tot Apple uitgebreid aan. Naast toplijsten met de meest beluisterde artiesten en nummers, toont de dienst ook statistieken over persoonlijke luistergewoonten. Bijvoorbeeld welke genres je het meest luistert, of hoeveel uur muziek je totaal geconsumeerd hebt en of dat meer of minder is dan de gemiddelde landgenoot. Er is ook een albumoverzicht.

Waarom Apple niet meer doet met de data die in de loop van het jaar wordt verzameld, is onduidelijk. In vergelijking met Spotify Wrapped inspireert de afspeellijst “Replay 2021” met zijn voorspelbare toplijst nauwelijks. Apple komt niet verder dan een teller per nummer en het totaal aantal uur beluisterde muziek.

Luisteraantallen niet altijd zichtbaar

In Apple Music Replay 2021 zit ook een eigenaardigheid. Bij het genereren van de lijst, wordt getoond hoe vaak je een nummer beluisterd hebt. Die cijfers zijn daarna echter niet meer terug te vinden. Replay 2021 is na de eerste keer genereren een gewone playlist zonder extra informatie. Gemiste kans.