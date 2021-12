Apple Music wordt van de grond af aan opnieuw gebouwd voor macOS

Hoewel de nieuwste bèta voor macOS 12 an sich niet heel bijzonder is, is het wel zo dat streamingdienst Apple Music relatief veel aandacht krijgt. Het is namelijk zo dat Apple voornemens is de app van de grond af aan opnieuw op te bouwen voor macOS. Dat betekent dat de dienst dus mag rekenen op een native macOS-app.

Iedereen die de streamingdienst Apple Music wel eens op zijn MacBook gebruikt, weet dat de gebruikerservaring suboptimaal is. De dienst werkt traag en is soms best buggy. Eigenlijk is dat ook helemaal niet gek, omdat de app gebruikmaakt van web views. Maar daar gaat Apple in de nabije toekomst wat aan doen.

Apple Music voor macOS

Apple is namelijk voornemens de dienst voor het streamen van muziek helemaal opnieuw op te bouwen voor macOS. Dat betekent dat macOS-gebruikers met een abonnement op Apple Music dus mogen rekenen op een verbeterde ervaring. In de toekomst leunt de app op AppKit en dus niet meer op web views.



macOS 12.2 beta is now available, featuring smoother scrolling in Safari on the latest MacBook Pro with ProMotion, and a native Apple Music and TV experience backed by AppKit views instead of web views. https://t.co/jjM9THIxFc — wondrous hydra (@wondroushydra) December 16, 2021

Sinds 2019 is er een app van Apple Music beschikbaar op macOS. Dat gebeurde sinds de release van macOS Catalina. Echter, al heel snel werd duidelijk dat de applicatie in feite gewoon webcontent presenteerde. En dat leverde een gebruikerservaring die vooral frustreerde en dat wil je gewoon niet hebben.

Geüpdatete app in macOS-bèta

De geüpdatete versie van Apple Music in de nieuwste macOS-bèta krijgt dus ondersteuning van AppKit, waardoor er een native omgeving ontstaat. Dit moet ervoor zorgen dat de app veel aangenamer wordt in gebruik. Content moet sneller geladen worden en de interface moet veel sneller aanvoelen dan voorheen.

Aangezien Apple de Apple Music-app opnieuw opbouwt, moeten we er rekening mee houden dat bepaalde functies (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. We moeten dus nog maar zien in welke staat het bedrijf de app aflevert. Nu is de app beschikbaar voor ontwikkelaars; het is niet duidelijk wanneer de rest ermee aan de slag kan.

