Apple Music: dit zijn de meest gestreamde en beste nummers van 2021

Het is bijna het einde van het jaar en dus komt er menig lijstje langs. Apple Music komt nu met de meest gestreamde nummers.

Apple Music is natuurlijk een van de meest gebruikte streamingdiensten in de wereld. Omdat de dienst vrij veel abonnees heeft, kunnen we ook zien welke nummers en artiesten ontzettend populair zijn. Apple heeft nu een complete playlist gemaakt van de meest gestreamde nummers in de wereld.

De meest beluisterde nummers op de streamingdienst

“Na een jaar waarbij de wereldbevolking zo vaak gedwongen was om thuis te zitten, stond 2021 in het teken om één voet buiten de deur te hebben,” is in de beschrijving van Apple Music te lezen. Toch is de lijst niet helemaal van dit jaar, want het loopt van 16 oktober 2020 tot 15 oktober 2021.

De grote winnaar lijst is de Koreaanse popgroep BTS. Hun nummer Dynamite is het meest afgespeeld door de gebruikers. Helaas laat Apple Music niet weten hoe vaak een nummer is gestreamd. Iets wat Spotify bijvoorbeeld wel doet. Toch is de populariteit van de band ook terug te zien op YouTube. Daar staat het nummer inmiddels op 1,3 miljard views.

De nummer 2 in de lijst van Apple Music kunnen we best verrassend noemen. Daar staat het nummer Drive’s License van Olivia Rodrigo. De top drie wordt compleet gemaakt door Ariana Grande met Positions en verder zien we ook artiesten als Drake, Doja Cat en Justin Bieber. Nederland wordt vertegenwoordigd door Tiësto. Het lijkt er door de lijst wel op dat veel gebruikers van Apple Music relatief wat jonger zijn.

Apple Music Awards

Naast de playlist heeft de streamingdienst ook de Apple Music Awards uitgereikt. The Weeknd gaat er vandoor met de titel van Top Artist, H.E.R. is de beste songwriter van het jaar en Olivia Rodrigo krijgt de prijs voor beste doorbraak. In de lijst staan verder nog de namen van onder andere Rin, Aya Nakamura en Wizkid.