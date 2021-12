Waarom Apple-medewerkers tijdens kerst het werk neer willen leggen

Medewerkers van Apple zijn het zat en willen simpelweg betere werkomstandigheden. Daarom heeft het personeel besloten om het werk op Kerstavond neer te leggen en vragen ze klanten niet te komen.

De aankondiging wordt bekendgemaakt op Twitter en is afkomstig van de groep Apple Together. Deze groep medewerkers, die zowel in de Stores als in het bedrijf zelf actief zijn, zetten zich in voor eerlijke bedrijfsvoering binnen het Amerikaanse bedrijf.

Apple-medewerkers leggen het werk neer

‘We verdienen een werkplek met respect, we verdienen salaris op het moment dat we ziek zijn, we verdienen beschermen en we verdienen de juiste mentale zorgverlening’ zo wordt duidelijk door de Tweet van Apple Together. Daarin worden consumenten ook opgeroepen om niets te kopen bij de winkel, zowel online als offline niet.



Het is natuurlijk niet de eerste keer dit jaar dat werknemers van zich laten horen. De sfeer binnen het bedrijf is volgens velen niet goed. De verhalen begonnen dit jaar toen Cher Scarlett, een software ingenieur van Apple, de #AppleToo beweging startte. Ze schrijf een artikel waarin ze duidelijk maakte dat er binnen het bedrijf spraken is van seksuele intimidatie, aanranding en racisme en dat het management al die beschuldigingen naast zich neerlegt. Ze moest het bedrijf in November verlaten.

Meer flexibiliteit

In juli dit jaar begonnen een aantal werknemers met een petitie voor meer flexibiliteit op de werkvloer. Zo wilde Apple-medewerkers soepelere regels voor thuiswerken en zouden ze slechts voor een deel maar terug naar kantoor willen komen tijdens de pandemie. Vorige week werd duidelijk dat Apple de terugkeer naar kantoor sowieso uitstelde voor onbepaalde tijd.

Inmiddels doet het Amerikaanse ministerie van Arbeid (US Department of Labor) onderzoek naar Apple. Daarin worden de klachten van een voormalig medewerker meegenomen. Hierbij wordt gekeken naar de werkomstandigheden die Apple biedt en onderzoekt het ministerie de aanklachten over het lastig vallen van medewerkers.