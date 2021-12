Waarom Apple Maps (volgens Apple) je allerbeste optie is

Wanneer het aankomt op navgiatie, dan heb je op je iPhone en iPad eigenlijk twee goede opties. Google Maps is nog altijd de meest populaire keuze, maar Apple Maps wordt ook steeds beter.

En als het aan de hoge heren van Apple ligt, dan moeten gebruikers toch echt Apple Maps gaan gebruiken. Onlangs spraken de product en design leads van de app, David Dorn en Meg Frost, met CNN over hoe de app is verbeterd en waarom je hem toch echt moet gaan gebruiken.

Apple raadt Apple Maps aan

De aanleiding van het gesprek had te maken met iOS 15 en de nieuwe functies die daarmee zijn toegevoegd aan Apple Maps. Frost ging daarbij in op de verbeteringen op het gebied van navigatie en de gebruiker de juiste kant op sturen. Met name wanneer je bij een lastig kruispunt komt of op de snelweg een afslag moet nemen en daarna weer een volgende afslag moet pakken zou de app goede verbeteringen hebben gekregen. Door de aanpassingen is het niet alleen duidelijker geworden, maar ook veiliger. De kans dat je een fout maakt en jezelf in een lastige situatie brengt is daardoor kleiner geworden.

Daarnaast heeft Apple Maps met iOS 15 nu een aantal landmarks die het in 3D toont. Op die manier kun je goed zien waar je je bevindt ten opzichte van zo’n punt en is het navigeren weer net iets makkelijker dan wanneer je puur en alleen op een kaart kijkt. Ook geeft zoiets je een goed idee waar je tijdens een stedentrip naar toe moet gaan om de landmark in het echt te zien.

Andere voordelen

En dat zou volgens Apple niet de enige reden zijn waarom je Apple Maps moet gebruiken boven een concurrent zoals Google Maps. Zo maakt de app beter gebruik van de mogelijkheden die het ecosysteem van de iPhone brengt. Ook benadrukt het dat de app beter omgaat met de privacy van de gebruiker. En dat Apple wil blijven investeren en verbeteren in het platform. Op die manier moet het dus alleen maar beter worden.