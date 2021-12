Apple M3-chip: ‘TSMC start nu al testproductie 3nm-processor’

Apple gebruikt sinds een tijdje nu ook een eigen processor voor zijn laptops en computers. En dat blijft het bedrijf voorlopig doen. Tenminste, als we de geruchten mogen geloven. Hoewel de fabrikant onlangs nog nieuwe versies uitbracht, werkt die nu al aan diens opvolgers.

Die nieuwe geruchten zijn afkomstig van de Taiwanese publicatie DigiTimes. Dit is een website die heel veel dingen publiceert, die niet altijd uitkomen. Ook al ligt bepaald nieuws voor de hand: het is altijd verstandig zoiets met een korrel zout te nemen. Nu plaats de site een gerucht over het bestaan van de Apple M3-processor.

‘Apple werkt aan M3-processor’

DigiTimes baseert het nieuws op anonieme bronnen uit de industrie, die beweren dat de eerste apparaten met de M3-processor in 2023 verschijnen. De productiefase begint naar verluidt eind 2022, onder leiding van partner TSMC. Dat klinkt nog aannemelijk, maar er is nog een andere bewering.

De nieuwe processor wordt mogelijk gemaakt op basis van het 3nm-proces. En die chips zouden dan terecht moeten komen in de iPhone 15 met een A17-chipset aan boord, evenals Silicon Macs die voor dat jaar gepland staan. Apple gaat nooit in op geruchten en heeft ook nu dus niet gereageerd op de wilde verhalen.

Veertig kernen

Vorige maand verscheen het gerucht (via The Information) dat de M3-processor tot veertig kernen moet krijgen. Ter vergelijking: de huidige M1 Pro en Max-modellen hebben tien kernen. De meer betaalbare versie van de M1-processor heeft er acht. Dat is dus nogal een verschil met de toekomstige situatie.

Uiteraard is het zo dat de nieuwe processor, hoeveel kernen die ook krijgt, zowel sneller als energiezuiniger is dan zijn voorgangers. Dat betekent dat de iPhone en MacBook ook sneller aanvoelen en langer doen met een volle accu. Verder is het helaas zo dat details schaars zijn; dus we zullen wat geduld moeten tonen.

DigiTimes