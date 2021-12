Apple-leverancier TSMC kijkt naar mogelijkheden voor Duitse fabriek

TSMC is een belangrijke partner van Apple, die het bedrijf voorziet van processors. Mogelijk maakt de fabrikant die straks ook in Duitsland. Het bedrijf is momenteel in gesprek met de Duitse regering voor het opzetten van een nieuwe gieterij. Verschillende factoren kunnen echter roet in het eten gooien, waardoor niets nog zeker is.

Eén van de grootste chipleveranciers van dit moment is TSMC. Het bedrijf levert verschillende processors aan verscheidene bedrijven. Waar het waarschijnlijk het meest bekend om staat, is zijn samenwerking met Apple aan een eigen chipset. Zo fabriceert deze onderneming bijvoorbeeld de Silicon-processor van de iPhone-maker.

Apple-partner wil fabriek in Duitsland openen

Chipleveranciers lopen de laatste tijd tegen verschillende beperkingen aan, die niet allemaal met een pandemie of een mogelijke endemie te maken hebben. Soms hebben problemen ook te maken met capaciteit, waardoor uitbreiding nodig is. En dat is nou net waar TSMC aan denkt. Misschien gebeurt dat wel in Duitsland.

Hierover is TSMC nu in gesprek met de Duitse regering, zo blijkt uit berichtgeving van Bloomberg. Onder meer Senior vice president of Europe and Asia Sales, Lora Ho, voert die gesprekken. Voorzitter Mark Liu liet in juni al weten dat er mogelijk een fabriek in Duitsland komt. De kogels zijn echter nog niet door de kerk.

Verschillende factoren hebben invloed

Plannen zijn leuk natuurlijk, maar verschillende factoren hebben invloed op zo’n groot besluit. Denk dan aan subsidies die regeringen uitdelen, maar ook aan de vraag voor de chips. Tot slot is er nog de kwestie van het talent dat in Duitsland rondloopt. Er moeten wel geschikte medewerkers kunnen worden aangenomen.

De gesprekken tussen TSMC en de Duitse regering bevinden zich nog in een vroeg stadium, dus dit kan alle kant op gaan. Elders op de wereld bouwt de leverancier in elk geval vrolijk verder. Zo komen er onder meer in Japan en de VS fabrieken te staan die eveneens de capaciteit uitbreiden.

Bloomberg