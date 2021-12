Apple haalt kopstuk Meta binnen en hint daarmee opnieuw naar AR-bril

De geruchten over een AR-bril bij Apple blijven maar komen. Nu haalt Apple een kopstuk weg bij Facebook en Oculus-eigenaar Meta.

Meta is natuurlijk het moederbedrijf van Facebook, maar daarnaast maakt ook VR-brillen. Het is eigenaar van Oculus, de marktleider in die sector. Het bedrijf doet goede zaken met de Oculus Quest 2 die gretig aftrek vindt. In de Verenigde Staten haalde de Oculus-app zelfs de nummer 1 positie tijdens kerst, wat erop kan duiden dat veel mensen tijdens kerst het.

Apple heeft een grote naam bij Meta weggehaald

Apple heeft volgens Bloomberg’s Mark Gurman nu Andrea Schubert binnengehaald, wat zeker geen kleine naam is. Schubert is het hoofd van de communicatie en de PR rondom de AR-producten waar Oculus onder valt. Voor het bedrijf werkte ze bijna zes jaar. Daar komt nu dus verandering in.

De overstap van Schubert past in lijn met de geruchten over een nieuwe VR/AR-headset van Apple. Zoals we van het bedrijf uit Cupertino kennen, doet het nooit uitspraken over producten die in ontwikkeling zijn. Bloomberg berichtte eerder al dat Apple bezig was aan een AR-bril. Deze wordt zeker niet goedkoop. Volgens het medium gaat het gadget rond de 3.000 dollar kosten. Daarvoor krijg je wel 8K displays en 3D sensoren om handbewegingen te tracken.

Nog wachten op meer informatie over een AR-bril

Veel over het product is nog onbekend. Zo weten we ook nog niet of deze mogelijk aan een Apple-product gekoppeld moet worden zoals een iPhone of Mac. Dat is wellicht nodig zodat de bril gebruik kan maken van de processorkracht van het andere apparaat.

Toch lijken we niet heel lang op een AR/VR-bril van Apple te wachten. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelde eerder al dat deze waarschijnlijk ergens in 2022 op de markt.

Zou jij een AR-bril van Apple willen? Laat het ons weten in de reacties!