Apple gooit al zijn winkels in New York dicht door corona-uitbraak

De kans dat je binnenkort naar Amerika afreis om daar New York te bezoeken is niet al te groot, ook al zijn er nog altijd vluchten beschikbaar. En als je daar dan bent en een Apple-product wil scoren, dan gaat dat lastig worden.

De verschillende Apple Stores zijn in New York namelijk dicht gegooid. Dat heeft het bedrijf besloten nadat er steeds meer mensen in de stad zijn die de nieuwe Omicron-variant bij zich dragen.

Apple Stores dicht in New York

Het zou volgens het bedrijf gaan om een tijdelijke sluiting. Dit werd overigens niet aan de grote klok gehangen. De mensen van Bloomberg kwamen daar achter. En vervolgens hebben ze om opheldering gevraagd. Daaruit bleek dat er een sluiting was van alle winkels in New York.



Now on @theterminal: Apple has closed its New York City retail stores to shoppers because of the Covid spike. That includes Fifth Ave, Grand Central, SoHo and all major flagships. Pick-up in store of online orders is still available. Previous closures: https://t.co/OKYDkXSrs8 — Mark Gurman (@markgurman) December 27, 2021

Het is nog wel mogelijk om iets te bestellen en die dan op te halen in de Apple Store. Maar er even naar binnenlopen en rondkijken, dat zit er voorlopig niet in. Het is niet duidelijk hoe lang de sluiting gaat zijn of dat er straks meer winkels gaan zijn die het voorbeeld gaan volgen. Met de eerdere uitbraken van corona gingen er ook al veel winkels dicht. Maar in de Verenigde Staten wil men alles zoveel mogelijk normaal houden, ook al moeten werknemers binnen de store ten alle tijden een mondkapje dragen.

Werknemers ziek

Het is niet duidelijk waarom men precies in New York heeft besloten de Apple Stores te sluiten. Het bedrijf hanteert de regel dat een store dicht gaan wanneer meer dan 10 procent van de werknemers besmet is. Maar omdat het nu in de hele stad geldt, lijkt het er op dat het meer een preventieve regel is.