Alle verwijzingen naar controversiële Apple-functie zijn verdwenen

Apple verwijdert alle verwijzingen naar de controversiële CSAM-functie van zijn website. Wat betekent dit voor de toekomst? Met de functionaliteit kan de iPhone-maker foto’s scannen op de iPhones en iPads van gebruikers wanneer ze die uploaden naar iCloud. De functie zoekt dan naar foto’s en video’s van kindermisbruik.

De CSAM-optie kon vlak na zijn aankondiging rekenen op een sloot van kritiek uit verschillende hoeken. Onder meer beveiligingsonderzoekers, klokkenluider Edward Snowden en de Electronic Frontier Foundation waren hier niet over te spreken. Datzelfde geldt voor de voormalige veiligheidschef van Facebook, politici en Apple-medewerkers.

CSAM-technologie

De kritiek heeft altijd een gemene deler. De verschillende partijen vinden de technologie die Apple hiervoor gebruikt gevaarlijk. Het neigt namelijk sterk naar constant toezicht houden. Ook zou de technologie helemaal niet zo goed zijn in hetgeen waarvoor het bestaat: het ontdekken van materiaal van kindermisbruik.

In eerste instantie ging Apple hierop in door meer informatie aan te bieden. Denk dan aan FAQs, documenten, interviews en meer. Maar het mocht niet baten. Daarom besloot het bedrijf eerder al om de release van de scantechnologie uit te stellen. Het was de bedoeling dat die samen met iOS 15.2 uit zou komen.

Apple verwijdert verwijzingen

En ondertussen is het ook zo dat Apple de verwijzingen naar de technologie van zijn website haalde. Wat betekent dat precies? Nou, volgens een statement van vertegenwoordiger Shane Bauer betekent het niet dat de plannen voor CSAM-detectie gewijzigd zijn. De scanner komt er dus nog steeds aan in de toekomst.

Tegenover The Verge zegt Bauer de keuze te baseren op feedback vanuit klanten, onderzoekers en andere mensen. “We willen extra tijd investeren in het verbeteren van de technologie.” Het is op moment van schrijven nog niet duidelijk wanneer de detectie dan daadwerkelijk live gaat, maar dat krijgen we dan wel te horen.

