Apple en Google door VK-waakhond beschuldigd van een ‘duopoly’

De Britse marktwaakhond CMA neemt Apple en Google in dat land onder de loep, vanwege een vermeende duopoly van de bedrijven. De waakhond, voluit de United Kingdom Competition and Markets Authority genoemd, doet onderzoek naar drie dingen. Namelijk de downloadwinkels, browsers en besturingssystemen.

In een tussentijds verslag schrijft ACM dat Google en Apple een stevige grip hebben op de markt voor smartphones. Daardoor ontstaan er zorgen over een mogelijk gebrek aan concurrentie en betekenisvolle opties voor consumenten. Ook lopen consumenten innovatieve technologieën mis, in de vorm van producten en diensten.

Apple en Google onder de loep

Daarnaast krijgt Apple nog eens een extra tik op de vingers. Volgens de ACM betalen consumenten hogere prijzen voor iPhones, app-abonnementen en digitale aankopen dan wanneer er echt een competitieve markt is. En het is voor de gemiddelde consument moeilijk om voor wat anders te kiezen.

Omdat Apple en Google zodoende een duopoly hebben op de smartphonemarkt, zijn er maar weinig alternatieven beschikbaar. Dan heeft betrekking op besturingssystemen, app-winkels en browsers. De ACM stelt een aantal opties voor die ervoor kunnen zorgen dat de markt ietwat opengaat.

Zaken die anders kunnen

Enkele dingen kunnen en zouden dus anders moeten gaan.

Consumenten moeten gemakkelijk kunnen wisselen tussen iOS en Android, zonder verlies van data.

Maak het gemakkelijker PWA’s (progressive web apps) en apps uit alternatieve winkels aan te bieden, naast Google Play en de App Store.

Geef gebruikers meer betaalopties voor digitale aankopen en abonnementen, et cetera.

Geef gebruikers meer opties voor het instellen van standaard browsers.

Op Android zijn enkele punten reeds ingevoerd door Google, maar ook dat besturingssysteem kan nog stappen maken voor een klantvriendelijke omgeving. iOS-gebruikers zijn in dat opzicht redelijk overgeleverd aan de grillen van Apple. Maar goed, dat is dan ook redelijk vaak onderwerp van gesprek in menig rechtszaak.

ACM