Bob Iger: ‘Apple en Disney samengevoegd als Steve Jobs nog leefde’

Voormalig Disney CEO Bob Iger gelooft dat Disney en Apple waren samengevoegd als Steve Jobs vandaag de dag nog geleefd had. Dat laat hij weten in een interview met Amerikaanse zender CNBC.

Opvallend aan het interview is dat Iger, die vorig jaar opstapte als baas van Disney, toegeeft de oprichter van Apple persoonlijk nooit gesproken te hebben over het onderwerp.

Disney en Apple als één bedrijf

Gezien het enthousiasme van Steve Jobs is het voor Bob Iger onbedenkelijk dat Disney en Apple op een bepaald punt niet samen zouden zijn gevoegd. Dat laat de voormalig CEO dus weten in een interview dat op dinsdag werd uitgezonden. ‘Steve Jobs was gepassioneerd over alles wat Disney deed’, zo liet hij weten. ‘De combinatie van geweldige technologie met geweldige creativiteit is iets wat zijn hart deed kloppen’.

En dus was het voor Jobs waarschijnlijk een reële optie geweest om zijn bedrijf samen te voegen met dat van Bob Iger. Althans, dat is de conclusie die hier getrokken wordt. In het interview zegt hij dat de content van Disney zich uitstekende leende voor de technologische ontwikkeling die Apple de markt kon geven. Het bedrijf van Jobs zou de manier waarop content naar de mens gebracht werd voor altijd veranderen. Iets dat met de hulp van Disney zonder twijfel gelukt zou zijn.

‘Ik ben er aardig van overtuigd dat we die discussie hadden gevoerd en dat we er uiteindelijk samen uitgekomen waren’

Niet de eerste keer

Het is zeker niet de eerste keer dat Bob Iger dergelijke opmerkingen naar buiten brengt. In 2019 liet hij ook al weten dat Apple en Disney, mocht Steve Jobs vandaag de dag nog leven, samengevoegd zouden zijn. ‘Of we hadden het er op z’n minst goed over kunnen hebben’.

In september 2019 stapte Bob Iger op uit de Raad van Bestuur van Apple. In februari vorig jaar vertrok hij bij Disney als CEO en gaf hij het stokje door aan Bob Chapek. Iger zelf is overigens nog wel voorzitter van Disney.