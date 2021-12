Apple Configurator vanaf nu ook op je iPhone te gebruiken

Maak je wel eens gebruik van de Apple Configurator op je Mac? Dan hebben we goed nieuws: dat kan voortaan ook op je iPhone. Het bedrijf uit Cupertino lanceert namelijk een iOS-applicatie waarmee je dezelfde dingen kunt doen als op de Mac. Dit is handig voor de zakelijke klanten of de ict-beheerder op een onderwijsinstelling.

Met de Apple Configurator is het voor systeembeheerders en gebruikers mogelijk een Mac toe te voegen aan Business Manager- of School Manager-accounts. Dit kan al jaren op een Mac geregeld worden, maar vanaf nu is het dus ook mogelijk op een iPhone. Handig voor de momenten waarop je even snel iets moet regelen.

Apple Configurator op je iPhone

Via de iOS-applicatie is het mogelijk een Mac toe te voegen aan het beheerplatform voor bedrijven en onderwijsinstellingen, wanneer ze niet zijn gekocht door de organisatie. Met de app installeer je gemakkelijk profielen, maak je een sjabloon aan voor je apparaten en schrijf je ze automatisch in bij je MDM-oplossing.

Je kunt alleen handmatig Macs toevoegen wanneer ze beschikken over de Apple-silicon of T2-beveiligingschip. Daarnaast hebben die computers tenminste macOS 12.0.1 nodig. Het maakt overigens niet uit of je de computers kocht bij Apple of een officiële verkoper. Je kunt alle Macs die voldoen aan de eisen toevoegen.

Oude Macs doen niet mee

Vanwege de eisen voor een Apple-processor of de T2-beveiligingschip, is het dus zo dat oudere modellen niet toegevoegd kunnen worden aan de app op iPhone. Heb je dus nog een Mac met een Intel-chip die in 2018 of eerder uitkwam, dan vis je helaas achter het net. Je hebt dan toch echt een nieuw model nodig.

Verder is het zo dat de iPhone in kwestie moet beschikken over minimaal iOS 15. Gebruikers hebben redelijk lang op de update moeten wachten. De Apple Configurator voor iPhone werd tijdens WWDC 2021 aangekondigd, als onderdeel van de verbeteringen voor het apparaatbeheer.

