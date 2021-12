Drie Apple Car-ingenieurs vertrekken: wat is er aan de hand?

Als het Apple Car-project ergens om bekendstaat dan is het wel om zijn draaideurbeleid: werknemers komen, werknemers gaan. En nu is er wederom het nieuws dat drie werknemers vertrekken bij het bedrijf. Het gaat om Eric Rogers, Alex Clarabut en Stephen Spiteri, die allemaal bij andere startups gaan werken.

Rogers werkte bij Apple aan het radarsysteem voor de Apple Car en ging recentelijk aan de slag bij het vliegende taxi-bedrijf Joby Aviation Inc.. Clarabut werkte in het team dat de accu ontwerpt en gaat naar Archer Aviation Inc., een bedrijf dat eveneens werkt aan vliegende taxi’s. Dat kan haast geen toeval zijn.

Apple Car-team verliest wederom leden

Dan hebben we nog Spiteri, een hardware-ingenieur, die eveneens aan de slag gaat bij Archer. Beide ondernemingen bevestigen dat de voormalig Apple-medewerkers nu bij hen werken. Apple-vertegenwoordigers willen geen commentaar geven op de recente ontwikkelingen omtrent het Apple Car-team.

Er lijkt een trend gaande te zijn. Bedrijven uit de markt voor vliegende taxi’s zijn lekker aan het shoppen voor ingenieurs bij technologiebedrijven uit Silicon Valley. Vorige week was het namelijk ook al raak. Toen vertrok Michael Schwekutsch, een andere Apple-ingenieur, ook al om aan de slag te gaan bij Archer.

Vliegende taxi’s

Vliegende taxi’s lijken dus helemaal hot te zijn momenteel. De belofte voor de dingen is dan ook ogenschijnlijk tof. Archer en Joby beloven bijvoorbeeld passagiers mee te nemen op korte trips door de lucht, waardoor je het verkeer op de grond ontwijkt. Daarnaast maken dergelijke vliegmachines minder herrie en verbruiken ze minder brandstof dan andere voertuigen.

Het bedrijf Archer presenteerde eerder al een vliegende taxi die één passagier en één piloot draagt. Maar achter de schermen werkt het bedrijf druk aan een versie waar tot vier passagiers in passen. Het Apple Car-team, ondertussen, werkt nu onder leiding van Kevin Lynch, die eveneens het watchOS-team onder zich heeft.

