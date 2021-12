Apple geeft medewerkers bonussen om overstap naar Meta te voorkomen

De concurrentie om toptalent in de tech-wereld heeft een recordhoogte bereikt. In een poging om zijn toptalenten te behouden, heeft Apple een ongebruikelijke stap gezet. Het bedrijf geeft torenhoge bonussen in de vorm van aandelen aan zijn top-ingenieurs en technici. Zo wil Apple voorkomen dat zij overstappen naar andere tech-bedrijven, zoals Facebook-eigenaar Meta.

Volgens nieuwssite Bloomberg heeft Apple een aantal belangrijke aandelenbonussen uitgegeven aan zijn top-ingenieurs, variërend van 50.000 dollar (ruim 44.000 euro) tot in sommige gevallen zelfs 180.000 dollar (bijna 160.000 euro). De meeste technici ontvingen bonussen in de vorm van aandelen met een waarde tussen de 71.000 en 106.500 euro. Insiders, die liever anoniem willen blijven, zeiden dat hun managers de bonussen gaven ‘als blijk van waardering voor hun enorme inzet’.

Bonussen in strijd om toptalent

Volgens Bloomberg voert Apple met de bonussen echter ‘een talentenoorlog met bedrijven in Silicon Valley en daarbuiten’. Daarbij zou Facebook-eigenaar Meta een bijzondere bedreiging vormen. Meta heeft in de afgelopen maanden ruim 100 voormalig Apple-ingenieurs aangenomen.

Apple heeft op zijn beurt ook een kopstuk bij Meta weten weg te kapen, maar dat weegt nauwelijks tegen elkaar op.

Apple vs Meta

De rivaliteit van Apple en Meta is de laatste tijd flink toegenomen door de ontwikkelingen op het gebied van augmented en virtual reality-ervaringen en -producten zoals VR headsets. Beide bedrijven zijn van plan om in de komende jaren belangrijke bijgewerkte hardware met de bovengenoemde functies uit te brengen.

Bonus op bonus

De bonussen die Apple zijn werknemers nu geeft, maken geen deel uit van de normale beloningspakketten. Deze omvatten naast het basissalaris, een contante bonus en aandelen. Daar bovenop komen nu dus deze eenmalige bonussen in de vorm van aandelen. Deze aandelen staan echter voor vier jaar vast, waarmee Apple hoopt dat zijn toptalent bij het bedrijf blijft en niet de overstap maakt naar bijvoorbeeld Meta.

Zo’n 10 tot 20 procent van Apple’s ingenieurs in meerdere divisies zouden topbedragen hebben ontvangen tot zo’n 160.000 euro. Het betreft hierbij met name ingenieurs van Apple Silicon ontwikkeling, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR/VR) en hard- en softwareontwikkeling.

Onlangs heeft Apple ook aangekondigd dat ze een extra bonus van 1.000 dollar gaan uitkeren aan alle medewerkers van het bedrijf, de detailhandel en de technische ondersteuning, zodat ze computerapparatuur voor thuis kunnen kopen. Door de aanhoudende Corona-pandemie zijn veel Apple medewerkers verplicht om vanuit huis te werken.