Apple komt met speciale Beats Studio Buds voor Chinees Nieuwjaar

Apple richt zich regelmatig op China met de uitgaves van gadgets. Dit keer komt het met een speciale tijgereditie van de Beats Studio Buds.

Het Chinees Nieuwjaar wordt in verschillende Aziatische landen gevierd. Het is dan ook een ideaal moment voor Apple om de marketingafdeling aan het werk te zetten. Regelmatig komen er dan ook speciale edities op de markt van bepaalde Apple-producten. Zo kwam het vorig jaar met een speciale limited edition voor haar AirPods Pro voor het Chinees Nieuwjaar. Dit keer is het de beurt aan de Beats Studio Buts.

Speciale Beats Studio Buds

Als je in de jungle van de stad een tijger in de kroeg bent, een verslaafde Tiger King-kijker of gewoon heel gek bent van een kek tijgerprintje zijn de nieuwe Beats Studio Buds iets voor jou. Deze rode Beats Studio Buds hebben namelijk goudkleurige tijgerstrepen op de case en de Buds zelf.

Apple laat in een bericht op Instagram weten waarom het voor de bijzondere print heeft gekozen: “We vieren het Chinees Nieuwjaar met onze special-edition Beats Studio Buds. Als een eerbetoon aan het jaar van de tijger, hebben de Buds een rood design met gouden tijgerprintaccenten. Ze komen 1 januari uit!”



Komen ze naar Nederland toe?

Helaas heeft Apple nog geen prijs gegeven, maar waarschijnlijk gaan ze evenveel kosten als de reguliere versies van de Beats Studio Buds. In de Apple Store kosten deze 149,95 euro. Het is nog onbekend of deze editie ook naar Nederland komt.

Het is overigens niet het enige gadget in een special-edition dat op de markt komt. Zo komt er ook een limited-edition AirTag in Japan uit met daarop een tijger emoji voor het Japanse Nieuwjaar. Helaas zijn deze niet in Nederland verkrijgbaar. Als Japanners het gadget willen moeten ze een iPhone 12 (mini), of een SE kopen op 2 of 3 januari.