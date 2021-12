Apple Arcade krijgt deze week de beste game van 2017

Apple is duidelijk bezig om het najaar met Apple Arcade kleur te geven. Waar het vorige week een absolute klassieker uit 2018 uitbracht, daar kun je deze week aan de slag met een game die in 2017 is verschenen en in de prijzen is gevallen.

Het gaat in dit geval om Splitter Critters die naar Apple Arcade komt. De game is in 2017 uitgeroepen tot iPhone Game of the Year en winnaar van de Apple Design Award. Daarmee zou je dus kunnen zeggen dat we een klassieker rijker zijn.

Splitter Critters naar Apple Arcade

Splitter Critters is echt een game die je wil gaan spelen. Het is misschien wel de ideale game voor op een iPhone met zijn touchscreen. Want het is aan de speler om tijdens het spelen de wereld soort van te verscheuren. Door dat te doen, kunnen jouw personages op plekken komen waar ze oorspronkelijk niet konden komen en kun je verder gaan. Het voelt een beetje aan als het klassieke Lemmings, maar dan met een moderne twist. Om je een beetje goed beeld te geven van wat je kunt verwachten van deze Apple Arcade-game, dan is het aan te raden de onderstaande trailer te bekijken.

Daarnaast raadt de ontwikkelaar aan om Splitter Critters met een headset te spelen. Op die manier komt alles net iets beter tot leven. Normaal gesproken kost de game je iets van drie euro, maar vanaf vrijdag is hij dus gratis te spelen wanneer je een actief Apple Arcade-abonnement hebt.

Nog meer klassiekers

Hoewel we deze week maar één release krijgen op Apple Arcade, laat Apple wel weten dat we binnenkort met nog een andere klassieker aan de slag kunnen gaan. Crashlands is een game die in 2016 is uitgebracht en destijds goed is ontvangen. Mooi moment dus om te kijken of de game de moeite waard is als je hem nog niet hebt gespeeld.