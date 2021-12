Apple Arcade krijgt deze week eindelijk zijn Disney-invasie

Bijna elke week kun je via Apple Arcade genieten van een nieuwe game. Soms is het een game die compleet uit de lucht komt vallen, terwijl het de andere keer een titel is die al eerder is aangekondigd.

Dat is het geval met Disney Melee Mania. Die game werd al een tijdje geleden onthuld, maar toen wisten we nog niet wanneer de game precies zou komen. Nu is door Apple duidelijk gemaakt dat dat aankomende vrijdag is.

Disney Melee Mania op Apple Arcade

Je zou Disney Melee Mania een beetje kunnen zien als een MOBA-game. Je gaat met één van de verschillende personages van Disney aan de slag in een virtuele arena. Daarbij vorm je een team van drie spelers en is het zaak door goed samen te werken en op het juiste moment de goede aanvallen te kiezen de tegenstanders te verslaan. Je hebt daarbij de keuze uit 12 personages uit de wereld van Disney. Op die manier kun je dus met Mickey Mouse het opnemen tegen Buzz Lightyear of met Elsa uit Frozen te knokken tegen Ralph uit Wreck-It Ralph. Dat alles wordt op een redelijk vriendelijke manier uitgebracht, waardoor het ook een ideale game lijkt te zijn voor de ietwat jongere gamers. Perfect nu de kerstvakantie op het punt staat van beginnen.

Naast Disney Melee Mania op Apple Arcade laat Apple ook weten wat er binnenkort aankomt. En ook op dat gebied lijkt er een game te zijn voor de jongere gamer in de vorm van Nickelodeon Extreme Tennis. In die game kun je aan de slag gaan met verschillende personages uit de wereld van Nickelodeon. Denk dan aan SpongeBob, Angelica, Rocko, Garfield en meer. Met hen kun je dan op een vrolijke manier gaan tennissen.

Verhaal

Het is mogelijk om Nickelodeon Extreme Tennis in je eentje te spelen in de story mode van de game, maar je hebt ook de mogelijkheid om het tegen elkaar op te nemen in de multiplayer-mode. Naast de verschillende personages uit de reeks kun je in deze Apple Arcade-titel ook tennissen op banen gebaseerd op verschillende series. Deze game moet binnenkort uitkomen, maar er is nog geen datum voor vrijgegeven.