Apple Arcade krijgt één van de beste games uit 2018

Regelmatig word je op vrijdag getrakteerd op nieuwe games voor Apple Arcade. Soms zijn het compleet nieuwe games, maar in andere gevallen zijn het klassiekers die worden uitgebracht. Die kun je dan spelen zonder dat je extra geld er voor hoeft te betalen.

Deze week worden er twee van deze zogenaamde App Store Greats-titels gelanceerd op Apple Arcade. De meest interessante van de game? Oddmar. Deze werd in 2018 de winnaar van de Apple Design Award.

Oddmar voor Apple Arcade

Oddmar is een game die je meeneemt naar een wereld van Vikingen. Het hoofdpersonage heeft daarbij moeite om zijn weg te vinden in zijn dorp en wordt niet waardig genoeg bevonden om naar Valhalla af te reizen. Maar op een dag krijgt hij de kans om zichzelf te bewijzen. Maar daar zit wel een keerzijde aan. Het is een game die vooral opvalt vanwege zijn toffe stijl. De game wordt gepresenteerd als een motion comic en je reist door 24 handgemaakte levels. Daar krijg je diverse puzzels voorgeschoteld en heb je te maken met platform-uitdagingen. Echt een heerlijke game om te proberen.

De tweede game die deze week op Apple Arcade verschijnt is Dandara: Trials of Fear. Een game die een paar jaar geleden uitkwam en opvalt doordat je er niet in kunt rondlopen. Je krijgt te maken met verschillende vormen van zwaartekracht en je moet constant springen naar de plekken waar het veilig is. Dat is dus echt even anders dan dat je gewend bent van andere games binnen het genre. Je zou de game kunnen zien als een Metroidvania-achtige game. Je moet constant op zoek gaan naar upgrades om verder te komen in het avontuur. Een game die echt even iets anders is en daarom de moeite waard om te proberen.

Meer games

