Apple’s AR/VR-headset: wat kunnen we verwachten van het eerste model?

Er verschijnen steeds meer geruchten over de AR/VR-headset van Apple. Daardoor lijkt die bril toch echt in de pijplijn te zitten. Nu komt er wederom informatie naar buiten. De combinatie AR (augmented reality) en VR (virtual reality) staat bekend als mixed reality. In dit geval combineert de iPhone-maker dan beide technologieën in één bril.

De nieuwe informatie is afkomstig uit de Power On-nieuwsbrief van betrouwbare journalist Mark Gurman van Bloomberg. Die nieuwsbrief verschijnt wekelijks en is vaak voorzien van bijzondere zaken. Dit keer beschrijft de redacteur dat de mixed reality-headset van Apple gestoeld wordt op drie belangrijke principes.

Mixed reality-headset van Apple

De headset gebruik je straks voor gaming, communicatie en mediaconsumptie. Volgens analist Ming-Chi Kuo, die Apple nauwlettend volgt, moet de bril in kwestie over een jaar of tien de iPhone gaan vervangen. De Bloomberg-journalist schrijft nu dat dit in elk geval niet geldt voor de eerste generatie van dit product.

“Gaming wordt een grote focus. Dankzij de processors, een ventilator, het scherm met zijn hoge resolutie en z’n eigen App Store. Daarnaast verwachten we dat Apple speciale content gaat maken die je vervolgens in VR bekijkt. Qua communicatie moet je dan denken aan Animoji’s en virtuele FaceTime-sessies.”

Andere geruchten

Eerder verschenen er reeds andere geruchten over de mixed reality-bril van Apple. Zo wordt het apparaat licht, krijgt het twee processors en twee microLED-scherm van 4K. Ook zijn er vijftien optische modules, is er oogtracking en ondersteuning voor wifi 6e. En dat terwijl het bedrijf zelf hier nog niets over bekendmaakte.

Analist Ming-Chi Kuo zei onlangs nog dat Apple eind 2022 de mixed reality-bril in productie neemt. Dat betekent dat het apparaat mogelijk begin 2023 verschijnt, mits ontwikkelaars genoeg de tijd gekregen hebben om software te maken. Mocht de bril tijdens WWDC 2022 aangekondigd worden, dan lukt dat mogelijk wel.

Power On