Apple App Store laat Google Play Store wederom achter zich

Hoewel er wereldwijd meer Android-smartphones in gebruik zijn dan er iPhones worden gebruikt, is het Apple’s App Store die nog altijd het meeste geld in het laatje brengt. Ook het afgelopen jaar doet hij het beter dan de Google Play Store.

Dat is eigenlijk een verhaal dat al jarenlang zo is. Ook het afgelopen jaar deed de App Store het een stuk beter dan wat de Google Play Store heeft opgebracht. Dat brengt uit een verslag van Sensor Tower.

App Store laat Google Play Store achter zich

Volgens Sensor Tower is er dit jaar zo’n 133 miljard dollar uitgegeven op de App Store en de Google Play Store. Dat is een stijging van 19,7 procent ten op zichte van het vorige jaar. Het merendeel van de inkomsten komt bij Apple te liggen. Zij weten met hun digitale winkel zo’n 85,1 miljard dollar binnen te halen. Dat is een stijging van 17,7 procent ten op zichte van het jaar daarvoor. Google heeft een grotere stijging te pakken. Zij zien namelijk dat de inkomsten met 23,5 procent zijn toegenomen. Maar qua inkomsten blijven zij met 47,9 miljard dollar flink achter op wat Apple voor elkaar heeft.

De grootverdiener op het gebied van apps was TikTok. Sensor Tower verwacht dat de app tegen het einde van 2021 een omzet van 3,8 miljard dollar heeft gehaald. Dat geldt dan wel voor zowel de App Store als de Google Play Store. Hij wordt gevolgd door Youtube, die ook nog altijd voor veel inkomsten zorgt. Piccoma, een Japanse app voor manga staat op de derde plek, met Tinder en Disney+ op vier en vijf. Op het gebied van games is PUBG Mobile de game waarmee het meest wordt verdiend. De titel wordt gevolgd door Honor of Kings en Genshin Impact.

Games grootste inkomstenbron

Nu we het toch over games hebben, op dat gebied is de groei nog flink gaande. De games zorgde voor een omzet van 89,6 miljard dollar, wat een stijging is van zo’n 12 procent. Op de Google Play Store zorgt deze categorie voor 78 procent van de inkomsten. Op Apple’s App Store is het aandeel met 61,5 procent kleiner, maar alsnog een flink groot gedeelte.