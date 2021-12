Hoe de Apple AirTags gebruikt worden voor het stelen van auto’s

Apple’s AirTags zijn ideaal voor het terugvinden van je eigen spullen. Al lijken criminelen, op creatieve wijze, ook erg fan te zijn van het vinden van spullen. Alleen dan wel de spullen van anderen.

De York Regional Police uit Ontario in Canada heeft laten weten dat de Apple trackers op die manier gebruikt worden. Het wordt duidelijk dat voornamelijk autodieven veel baat hebben bij de AirTags.

Apple AirTags voor het stelen van auto’s

Criminelen in Canada maken gebruik van de Apple AirTags om de auto’s van mensen te stelen. Logischerwijs gebruiken ze de trackers niet om de auto te bemachtigen, maar wel om de locatie ervan vast te stellen. Zo is het volgens de York Regional Police inmiddels al vijf keer voorgekomen dat de kleine trackers onder een auto geplaatst werd. Vervolgens werden die desbetreffende auto’s gelokaliseerd en uiteindelijk gestolen. Bijvoorbeeld op de oprit van de eigenaar thuis. Alle vijf de meldingen zijn na september 2021 gedaan.

Om ervoor te zorgen dat je auto niet gestolen wordt heeft de lokale politie tips. Om geen slachtoffer te worden van de Apple AirTag-methode raden ze het volgende aan:

Parkeer je auto indien mogelijk in een gesloten garage

Gebruik een stuurslot

Schaf een slot voor de datapoort van je auto aan. Dieven gebruiken deze om de auto te ontgrendelen

Denk erover na om een beveiligingscamera te installeren

Check je auto regelmatig

Veel zorgen om de trackers

Op 30 april 2021 bracht Apple de AirTags op de markt. Via deze nieuwe trackers is het mogelijk om je eigen spullen snel weer terug te vinden. Je kunt ze bijvoorbeeld in je portemonnee of tas stoppen, maar ook aan je sleutelbos hangen. Via de Zoek Mijn-app op je smartphone kun je deze door middel van geluid of navigatie weer terugvinden. Alleen worden de Apple AirTags voor meer doeleinden gebruikt, zoals bovenstaande. Iets dat bij veel consumenten en instanties toch zorgen oplevert.

