Apple moet regels van de App Store voor dating-apps aanpassen van ACM

Apple moet binnen twee maanden de regels in de App Store voor datingapps aanpassen. Als dat niet gebeurt, moet het bedrijf wekelijks een dwangsom van 5 miljoen euro betalen, met een maximum van 50 miljoen. Dat heeft de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

Dating-apps moeten naast het betaalsysteem van Apple in de App Store ook gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen, vindt de ACM. Ook moeten datingappaanbieders de mogelijkheid krijgen om in hun app te verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app. Als je nu via de App Store een abonnement neemt op een app , krijgt Apple 15 tot 30 procent van de opbrengst.

Machtsmisbruik in App Store

De ACM noemt dit machtsmisbruik van Apple. “Sommige app-aanbieders zijn afhankelijk van Apple’s App Store en Apple maakt daar misbruik van”, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. “Apple heeft door haar machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van app-aanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af.”

Opvallend is dat de beslissing alleen gaat over dating-apps. Dat komt omdat er vooralsnog alleen klachten waren binnengekomen van de Match groep, de makers van onder andere Tinder. De ACM heeft vervolgens alleen deze branche onderzocht. Maar voor andere apps gelden bij Apple dezelfde App Store-regels als voor dating-apps. Het is dus mogelijk dat dit verhaal nog een staartje krijgt.

Rechtszaak

De ACM nam deze beslissing al in augustus. Dat dit pas afgelopen vrijdag in het nieuws kwam, komt doordat Apple in een kort geding eiste dat de beslissing niet bekend zou worden en dat de rechter ook een streep zou zetten door de dwangsom. De rechter heeft Apple in het ongelijk gesteld en de ACM toestemming gegeven voor publicatie én voor de dwangsom.

Apple zegt in een reactie dat het tegen dit besluit in beroep is gegaan. “Op basis van Europese en Nederlandse wetten hebben wij het recht om aan ontwikkelaars van apps een vergoeding te vragen voor alle diensten en technologie die Apple ter beschikking stelt.” Zolang er echter geen andere uitspraak is in een bodemprocedure of hoger beroep moet Apple de dwangsom gewoon betalen als het bedrijf over twee maanden nog geen verbetering heeft doorgevoerd.

Fortnite

Ook in andere landen lopen juridische procedures over de App Store van Apple. In de VS bepaalde een rechter dat Apple appmakers meer mogelijkheden moet geven om betaalsystemen te gebruiken buiten de App Store om. Apple is ook daartegen in beroep gegaan.

De zaak was aangespannen door Epic, de maker van de populaire game Fortnite. Toen Epic het mogelijk maakte om buiten Apple om te betalen voor Fortnite verwijderde Apple de game uit de App Store. Het spel is er nog steeds niet te vinden.

