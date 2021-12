‘Apple introduceert in 2022 maar liefst vijf nieuwe Mac-modellen’

2021 ligt voor het grootste gedeelte alweer achter ons en daarom is het niet heel erg gek om vooruit te kijken op 2022. En volgens Bloomberg gaat het een druk jaar worden voor Apple, vooral op het gebied van de Mac.

In de meest recente Power-On nieuwsbrief gaat Mark Gurman in op de plannen die Apple heeft met betrekking tot de Mac. En daaruit blijkt dat er veel plannen zijn.

Veel Mac in 2022

Er zouden plannen zijn om maar liefst vijf nieuwe modellen uit te brengen die onder de Mac-serie vallen. Het zou in eerste instantie gaan om een nieuwe iMac uit het hogere segment. Deze zou groter en uitgebreider zijn dan de huidige 24-inch versie. Daarnaast is het de bedoeling dat er een nieuwe MacBook Air uitkomt. Deze moet voorzien worden van een nieuw design. Ook zou dit model gebruik moeten maken va een nieuwe M2 chip. De mini kreeg vorig jaar een nieuwe versie en was één van de eerste producten van Apple die een M1-chip kregen. Of de mini ook zo’n M2 chip krijgt, dat is nog even afwachten.

Verder wordt er gesproken van een nieuwe Mac Pro met Apple silicon. En om het geheel af te maken zou er volgens Bloomberg ook nog een nieuwe MacBook Pro in de maak zijn. Die laatste is misschien wel het meest interessante van allemaal. Want het zou gaan om een nieuw instapmodel. Dus een MacBook Pro voor een ietwat vriendelijke prijs. Dat klinkt alleen maar goed. Bovendien zou dit nieuwe model ook gebruik gaan maken van de M2 chip die gepland staat voor de MacBook Air. Op die manier krijg je dus veel voor minder.

Details ontbreken

Ondanks het noemen van vijf nieuwe Mac-producten, zijn er niet echt veel details die Gurman naar buiten brengt. Wat dat betreft is het vooral nog even wachten op hetgeen dat 2022 daadwerkelijk gaat brengen.