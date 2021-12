Apple in 2021: mijn 5 favoriete producten van het afgelopen jaar

Het duurt niet lang meer voordat het jaar 2021 achter ons ligt en 2022 de realiteit is. Een mooi moment om eens terug te blikken naar wat het afgelopen jaar ons, op Apple-gebied, gebracht heeft.

Het Amerikaanse bedrijf heeft in 2021 namelijk heel veel dingen gedaan, maar stilzitten was daar zeker niet één van. Met een hoop nieuwe producten op de markt hebben we ook bij One More Thing weer een hoop mogen testen. Maar wat waren nu precies de favorieten?

5 favoriete Apple-producten uit 2021

In 2021 heb ik wederom het genoegen gehad om met een hele hoop nieuwe Apple-producten aan de haal te gaan. Eerlijk is eerlijk: dat is en blijft natuurlijk het kroonjuweeltje in mijn werk als tech-redacteur. Op dat gebied ben ik, net als in het jaar 2020, ongelofelijk verwend door Apple het afgelopen jaar. Maar wat waren van al die producten nu precies mijn favorieten? Ik zet ze op een rij:

#1 Apple iPad mini (2021)

Ik heb het al vaker geroepen: de iPad mini (2021) is absoluut mijn favoriete product van het afgelopen jaar. Dat zegt niet dat dit het beste product is dat Apple dit jaar op de markt bracht, maar simpelweg wat mijn persoonlijk voorkeur heeft. De vorige generatie iPad mini, die alweer uit 2019 dateert, was tot dat moment namelijk mijn favoriete tablet van het bedrijf te noemen. Heerlijk compact, maar helaas wel een beetje gedateerd. Dat hier in 2021 verandering in is gekomen vind ik echt fantastisch.

De nieuwe iPad mini voelt namelijk voor het eerst in jaren gloednieuw aan. Het ontwerp, dat Apple geleend heeft van de iPad Air (2020), pakt bij dit formaat uitstekend uit. Een groter beeldscherm, een verbeterde batterij en een sneller chipset: het is precies wat deze kleine tablet nodig had. Het voelde in het begin echt wel een beetje onwennig om de tweede generatie Apple Pencil, die overigens dikker is dan de tablet zelf, aan de zijkant te plakken. Maar eerlijkheid gebied met te zeggen dat deze combinatie me het afgelopen jaar heel wat productieve uurtjes heeft opgeleverd.

#2 16-inch MacBook Pro

De 16-inch MacBook Pro heeft ervoor gezorgd, en zorgt er nog steeds voor, dat ik voor het eerst in jaren weer echt enthousiast ben over een MacBook. Vorig jaar wisten de M1-varianten al een aardig voorzetje te geven, maar deze is vervolgens keihard binnen gekopt door het model van dit jaar. Apple heeft zijn fouten eindelijk toegegeven en introduceerde de laptop waarvan we eigenlijk al jaren wilde dat hij kwam.

De nieuwe 16-inch MacBook Pro is zo ongelofelijk krachtig, zo ontzettend handig en zo strak vormgegeven dat iedere minuut op de laptop een verademing voelt. Al is het al, omdat ik hiervoor een 14-inch MacBook Pro uit 2017 gebruikte. Het prijskaartje van de nieuwe Pro zorgt ervoor dat ik hem zelf nog niet aangeschaft heb. Wat dat betreft kan ik echt niet wachten wat een nieuwe MacBook Air de markt zal brengen dit jaar.

#3 iPhone 13 (Pro en mini)

De iPhone 13-serie werd, nadat de voorganger in oktober het daglicht zag, weer in september aangekondigd in 2021. Ditmaal was de verandering ten opzichte van het vorige model niet al te groot, maar waren er wat mij betreft wel twee zaken die er met kop en schouders bovenuit staken. De iPhone 13 Pro is bijvoorbeeld de eerste smartphone uit handen van Apple die eindelijk over een hogere verversingssnelheid beschikt. Waar Android-toestellen ons al jaren voorzien van een dergelijke functionaliteit is 2021 dan het jaar waarin Apple de overstap maakt. Iets wat het bedrijf wat mij betreft veel eerder had mogen doen, want ProMotion weet de gebruikservaring op de iPhone goed te verbeteren.

De twee reguliere modellen uit de nieuwe smartphoneserie zijn niet voorzien van de functionaliteit. Toch is de iPhone 13 mini onderdeel van mijn favoriete Apple-producten van het afgelopen jaar. Dat komt simpelweg door het feit dat ik erg kon genieten van de iPhone 12 mini als vormfactor, maar de batterij zwaar teleurstellend was. Met de introductie van de iPhone 13 mini maakt Apple daar een einde aan. Iets dat ervoor zorgt dat de mini dit jaar mijn favoriet is op het gebied van de iPhone.

#4 Apple AirPods (derde-generatie)

De Apple AirPods hebben eindelijk een upgrade gekregen, waardoor het aanbod compleet is. Na jaren de tweede generatie te hebben gebruikt kon ik dit jaar aan de slag met de derde generatie. Een gebruikservaring die ik als zeer prettig kan bestempelen. De oordopjes zitten, vanwege het compacte ontwerp, uitstekend in de oren en de geluidskwaliteit bevalt goed. De accuduur van de oordopjes zijn flink vooruit gegaan, al moet ik wel bekennen dat de nieuwe touchcontrols even wennen zijn.

Wat mij betreft zijn de tweede generatie AirPods nog steeds een erg goede keuze in het dagelijkse gebruik. Maar gezien de hoeveelheid dat ik deze nieuwe oordopjes gebruik sinds hun release, krijgen ze een plekje in deze lijst. Geheel terecht overigens, want ik kan niet meer zonder.

#5 Apple AirTags

Waar ik ook niet meer zonder kan zijn de Apple AirTags. De ultra-wideband trackers van Apple hebben mijn leven een stuk makkelijker gemaakt het afgelopen jaar. Ik heb inmiddels vijf trackers in gebruik en weet op deze manier altijd en overal mijn eigen spullen weer te vinden. Waar ik mijn sleutels het afgelopen jaar niet vaak kwijt ben geweest, moet ik eerlijk bekennen dat ik blij ben dat zo’n tracker in mijn portemonnee zit. Zowel het afspelen van een geluid als het navigeren naar de tracker hebben ervoor gezorgd dat ik iets minder paniek had in 2021. Een heerlijke toevoeging aan de line-up, als je het mij vraagt.