App Store Awards 2021: dit zijn de beste apps en games van 2021!

Het is weer het moment van het jaar waarop bedrijven terugblikken naar wat zich het afgelopen jaar allemaal heeft afgespeeld. De één pronkt graag met zijn eigen prestaties, waar de ander het werk van ontwikkelaars in het zonnetje wil zetten. Met de App Store Awards 2021 past Apple makkelijk in die tweede categorie.

Het Amerikaanse bedrijf deelt vandaag de winnaars van de jaarlijkse prijsuitreiking. Waar er normaal gesproken een heus evenement plaatsvindt, worden de winnaars ook in 2021 via een persbericht bekendgemaakt.

Apple App Store Awards 2021: de beste apps

Apple is ieder jaar opzoek naar de applicaties die ons dagelijks leven in een ander daglicht hebben weten te zetten. Zo hebben de vijf die in de onderstaande lijst staan volgens het bedrijf geholpen bij het aanboren van persoonlijke passies, het ontdekken van creatieve mogelijkheden en het ontmoeten van nieuwe mensen. In de volksmond zouden we gewoon zeggen: er verschenen in 2021 heel veel apps in de App Store en deze vijf waren simpelweg het beste:

iPhone app van het jaar: Toca Life World

Toca Life World iPad app van het jaar: LumaFusion

LumaFusion Mac app van het jaar: Craft

Craft Apple TV app van het jaar: DAZN

DAZN Apple Watch app van het jaar: Carrot Weather

Apple App Store Awards 2021: de beste games

Naast de vijf allerbeste applicaties eren de Apple App Store Awards 2021 ook de beste games. Bijna alle categorieën zijn hetzelfde, op de laatste na. Het spelen van een spelletje op de Apple Watch is niet zo’n groot succes, dus wordt er voor deze categorie gekeken naar de Apple TV. Wat dat betreft zijn de volgende titels het meest succesvol:

iPhone game van het jaar: League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift iPad game van het jaar: MARVEL Future Revolution

MARVEL Future Revolution Mac game van het jaar: Myst

Myst Apple TV game van het jaar: Space Marshals 3

Space Marshals 3 Apple Arcade game van het jaar: Fantasian

De beste Apple Arcade games van 2021

De Apple App Store Awards 2021 lenen zich overigens ook mooi voor de promotie van Apple Arcade. Via deze weg krijgen consumenten, voor een bedrag van €4,99 per maand, toegang tot een groot aanbod aan games. Maar welke zijn nu precies het beste te noemen? Als het aan Apple ligt gaat het om de volgende:

Sonic Racing

Cut the Rope Remastered

Mini Motorways

SpongeBob: Patty Pursuit

PAC-MAN Party Royale

Sneaky Sasquatch

Angry Birds Reloaded

Skate City

NBA 2K21 Arcade Edition

Oceanhorn 2

